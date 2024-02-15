Путинистка Кудрявцева оказалсь в инвалидном кресле

Российская пропутинская телеведущая Лера Кудрявцева, которая говорила, что готова взять в руки автомат и идти убивать украинцев, теперь вряд ли пойдет на фронт - ей придется провести часть времени в инвалидной коляске.
Как написала она сама в своем Телеграмм, на съемках одного из шоу, Кудрявцева почувствовала резкую боль в колене. Во время генерального прогона, она отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом ноги и разрыв связок.
Путинистка, которая поддерживает Путина в его стремлении уничтожить Украину и ее мирных жителей, написала давящий на жалость пост, в котором она искренне недоумевает, за что ей все эти испытания, ведь она живет "по совести".
Ранее Кудрявцева рассталась со своим молодым мужем - Игорем Макаровым. Об этом женщина написала на своей странице в Telegram. "Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - написала она, имея ввиду то ли мужа, то ли себя.
Ранее также Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь.Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а репертуар.
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