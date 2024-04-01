Пока муж лечится от алкоголизма: Кудрявцева призналась в любви другому

Кудрявцева странно поздравила с днем рождения бывшего бойфренда и призналась ему в любви.

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Лера Кудрявцева призналась Лазареву в любви / коллаж: Главред, фото: instagram.com/leratvworld/

Только недавно российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от вторжения РФ в Украину, рассказала, что отправила мужа в "санаторий" после заявления о его алкоголизме. А теперь путинистка решила не сдерживать чувств и слишком откровенно поздравила своего бывшего возлюбленного с днем рождения.

Кудрявцева публично призналась ему в любви в своих соцсетях. Поздравление было "приправлено" щепоткой иронии по поводу того, что Сергей не молодеет, передает Селеба News.

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"Желаю здоровья, в твоем возрасте сам понимаешь — это главное! Счастья, любви, удачи — стандартный набор туда же. Мега профессионал, красавчик, настоящий, добрый, талантливый! Обожаю, люблю, целую, обнимаю", — написала путинистка.

Кудрявцева удивила поздравлением Лазарева / фото: скрин t.me/seleba_news

Любитель Путина Лазарев моментально отреагировал на поздравление и в ответ также признался Кудрявцевой в любви.

"Моя бриллиантовая нога, люблю тебя, баб Лер", — поблагодарил ведущую певец.

Кто такая Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

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Отметим, российские пропагандистские СМИ отмечают, что Лера Кудрявцева рассталась с мужем-хоккеистом не из-за его алкоголизма. А из-за измен молодого спортсмена с барышнями моложе и "горячее".

А также ранее на съемках одного из шоу, Лера Кудрявцева почувствовала резкую боль в колене. Во время генерального прогона, она отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом ноги и разрыв связок.

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