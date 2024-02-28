Лера Кудрявцева сдала мужа в клинику: появились детали

На фоне разговоров об алкозависимости мужа Леры Кудрявцевой ведущая сообщила, что отправила его в "санаторий".

https://stars.glavred.info/lera-kudryavceva-sdala-muzha-v-kliniku-poyavilis-detali-10545875.html Ссылка скопирована

Лера Кудрявцева отправила мужа в "санаторий" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/leratv/

Путинистка Лера Кудрявцева в начале года сообщила о разрыве отношений с мужем Игорем Макаровым. Причиной она назвала зависимость мужа от алкоголя.

На своей странице в Телеграм ярая путинистка Кудрявцева опубликовала новый пост:

"Отправила всю семью на лечение. Машу - в санаторий с няней (Сочи). Маму - в санаторий (Подмосковье). Муж - тоже в "санатории". Всех лечить! Всех лечить! Сама вот пытаюсь себя заставить наступить на ногу. Стойкое ощущение, что нога в колене прогнется в обратную сторону".

видео дня

Кудрявцева рассказала куда отправила мужа / фото: скрин t.me/lerakudryavtseva

Стоит отметить, что о лечении мужа Лера написала с неким намеком, взяв слово санаторий в кавычки. Подписчики ведущей уже предположили, что Макаров находится на реабилитации от алкозависимости.

"Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка", - писала раньше ведущая.

Трудно теперь не догадаться, от чего же поклонница диктатора Путина решила лечить мужа.

Добавим, сама Кудрявцева сейчас проходит реабилитация после сложной операции на ноге, о чем она не устает жалеться каждый день в своих соцсетях.

"Я лежу и не двигаю ногой вообще. Ибо мой подсознательный страх пока сильнее";

"Ладно, поною еще несколько дней и завяжу. Буду показывать и рассказывать, как происходит реабилитация. Пока никак. Пока просто лежу";

"Лежу и ем. Лежу и ем. В наше время постоянство - уже хорошо", - пишет она о своем состоянии.

Кто такая Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

Напомним, в террористической РФ ходят слухи,что Лера Кудрявцева рассталась с мужем не из-за его алкоголизма, а по причине частых измен супруге.

А также недавно путинистка Кудрявцева получила волну хейта от россиян за свой желто-синий наряд.

Читайте больше о Кудрявцевой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.