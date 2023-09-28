Скандальная российская телеведущая и пропагандистка Лера Кудрявцева, которая активно поддерживает войну, которую диктатор Путин развязал против Украины, угодила в конфузную ситуацию. Для своего эфира на пропагандистском канале НТВ она выбрала сине-желтый образ (то есть в цветах украинского флага).
Естественно, граждане страны-агрессора РФ убеждены, что Кудрявцева устроила провокацию и начали крыть ее на чем свет стоит.
"Обсуждению и порицанию подвергся внешний вид ведущей, вырядившейся в цвета украинского флага. Желтое платье и бижутерия сочного голубого цвета привели народ в состояние шока. Остается лишь надеяться, что случившееся - просто случайность, а не тщательно спланированная блондинкой провокация", ‒ пропагандистские росСМИ, естественно, не упустили возможность поиздеваться над Кудрявцевой.
Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.
Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.
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