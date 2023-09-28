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"Спланированная провокация": путинистка Кудрявцева вышла в эфир пропагандистского ТВ в цветах флага Украины

Дмитрий Видоменко
28 сентября 2023, 10:04 обновлено 28 сентября, 10:05
Телеведущая-путинистка Лера Кудрявцева внезапно из-за наряда получила несколько "ушатов грязи" от россиян за свой желто-синий наряд.
Кудрявцева
Кудрявцева в этот раз явно не угадала с нарядом / коллаж Главред, скриншоты из видео

Скандальная российская телеведущая и пропагандистка Лера Кудрявцева, которая активно поддерживает войну, которую диктатор Путин развязал против Украины, угодила в конфузную ситуацию. Для своего эфира на пропагандистском канале НТВ она выбрала сине-желтый образ (то есть в цветах украинского флага).

Естественно, граждане страны-агрессора РФ убеждены, что Кудрявцева устроила провокацию и начали крыть ее на чем свет стоит.

"Обсуждению и порицанию подвергся внешний вид ведущей, вырядившейся в цвета украинского флага. Желтое платье и бижутерия сочного голубого цвета привели народ в состояние шока. Остается лишь надеяться, что случившееся - просто случайность, а не тщательно спланированная блондинкой провокация", ‒ пропагандистские росСМИ, естественно, не упустили возможность поиздеваться над Кудрявцевой.

Кудрявцева

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

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Лера Кудрявцева новости шоу бизнеса война России и Украины
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