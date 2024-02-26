"Не могу": обездвиженная путинистка Кудрявцева "прикована" к кровати

Путинистка Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии после операции на ноге.

https://stars.glavred.info/ne-mogu-obezdvizhennaya-putinistka-kudryavceva-prikovana-k-krovati-10545089.html Ссылка скопирована

Кудрявцеву выписали из больницы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева, которая поддержала кровавое вторжение РФ в Украину, пережила сложную операцию и вышла на связь к подписчикам.

На прошлой неделе Кудрявцевой вырезали сухожилие из голени и транспортировали его в колено, привинтив его специальными шурупами.

На своей странице в Телеграм ведущая рассказала, что ее уже выписали из больницы и она находится у себя дома. Врач разрешил ей шевелить ногой, но Кудрявцева никак не отважиться это сделать.

видео дня

"Короче, у меня откат. Я дико боюсь ступать на ногу даже чуть, даже не касаясь пола, естественно, на костылях. Не могу... Привезли домой. Теперь буду лежать дома. Доктор сам будет приезжать делать перевязки. Врач говорит шевелить ногой, начинать делать упражнения, лежа хотя бы. Типа, чем раньше начну потихоньку шевелить и разрабатывать, тем лучше. Но я лежу и не двигаю ногой вообще, ибо мой подсознательный страх сильнее", - заявила Кудрявцева.

Кудрявцева пожалелась на сложности после операции / фото: скрин t.me/lerakudryavtseva

Путинистка также сообщила, что ее связка была повреждена ранее, поэтому после легкого падения получила такую серьезную травму.

Кто такая Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

Напомним, путинистка Лера Кудрявцева сообщила, что решила уйти от своего мужа-хоккеиста, причиной она назвала алкогольную зависимость супруга.

Добавим, российские пропагандистские СМИ заявляют, что причиной разрыва Кудрявцевой с мужем стал не алкоголь, а измены молодого спортсмена с барышнями моложе и "горячее".

Читайте больше о Кудрявцевой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.