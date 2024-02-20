"Я не могу тебя терять": путинистка Кудрявцева обратилась к мужу

Российская ведущая Лера Кудрявцева оставила послание мужу в Сети.

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Кудрявцева оставила послание мужу / фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева, которая говорила, что готова взять в руки автомат и пойти убивать украинцев, заинтриговала фанатов странной публикацией в соцсетях.

На своей странице в Instagram Кудрявцева поделилась отрывком видео, на котором Александр Серов поет:

"А может, снова все начать? Я не хочу тебя терять! Я не могу тебя терять! О, как мне быть?!"

видео дня

Фанаты путинистки решили, что ведущая таким образом намекнула на потепление в отношениях с мужем. Сама Кудрявцева никак не прокомментировала данную публикацию.

Важно отметить, что в начале года Кудрявцева заявила об уходе от мужа, потому что он страдает алкоголизмом и надеялась, что возможный развод отрезвит его.

Добавим, в стране-террористке считают, что ведущая ушла от мужа не по причине его алкоголизма, а из-за измен супруге.

Недавно Лера Кудрявцева опозорилась с ног до головы на сцене, вообразив из себе певицу. Ведущая перепела песню "Платья" украинской группы Real O, но получилось у нее, мягко говоря, не очень.

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