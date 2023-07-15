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Безголосая путинистка Кудрявцева перепела песню украинской группы

Алена Кюпели
15 июля 2023, 11:10 обновлено 15 июля, 11:21
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Орда престарелых звезд российского шоу-бизнеса пополнилась еще одной "певицей" - Лерой Кудрявцевой.
Лера Кудрявцева спела песню Залужной
Лера Кудрявцева спела песню Залужной / Коллаж Главред, Фото Instagram/leratv

Путинистка, любительница убийств и смертей мирного населения, российская телеведущая Лера Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь.

Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а репертуар.

В частности, путинистка Кудрявцева решила исполнить песню "Платья" украинской группы Real O, которая была создана в 2008 году из участниц украинской "Фабрики звезд".

видео дня

Кстати, в первый состав группы входила предательница Регина Тодоренко, которая по сей день молчит о нападении России на Украину. Позже, в этой группе пела еще одна предательница, которая открыто поддерживает Россию - Яна Соломко.

Кстати, песню "Платья" написала уроженка Запорожья, певица и композитор, которую, по слухам, очень любит Алла Пугачева - Любаша. Интересно, что Любаша (Татьяна - авт.) в жизни носит очень актуальную и мощную фамилию - Залужная.

На видео - россиянка и террористка Лера Кудрявцева пытается петь:

Надеемся, что для путинистки Кудрявцевой, выбор песни будет пророческим.

Ранее российская телеведущая, которая ненавидит украинцев и даже обещала взять в руки автомат и идти отстреливаться Лера Кудрявцева, развела панику на странице своего Telegram-канала.

Еще раньше Кудрявцева сообщила, что ее тошнит от своих же российских земляков. И виной этому война в Украине. Но стареющую диву тошнит не от того, что ее земляки убивают и насилуют украинских женщин и детей. Это как раз вписывается в ее картину мира.

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