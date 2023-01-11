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Тошнотворную Кудрявцеву тошнит от россиян

11 января 2023, 10:44
Телеведущая Кудрявцева не выбирая выражений пометала фекалии на вентилятор.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Путинистка, молодящаяся под стать своему мужу, курящая, как паровоз, телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее тошнит от своих же российских земляков.

И виной этому война в Украине. Но стареющую диву тошнит не от того, что ее земляки убивают и насилуют украинских женщин и детей. Это как раз вписывается в ее картину мира.

Тошнит ее от другой категории россиян, а именно тех, кто не поддерживает войну и не пошел на сделку с совестью.

"Есть слово "предатель".Тот, кто был свой, а потом стал вредить своим ради интересов чужого. Уехали, ну и хорошо. Дело каждого. Молчи. Меня тошнит от уехавших, которые полоскают свою (когда-то) страну, потому, что это сейчас "принято". Уехал - заткнись! Многие критиковали власть, не все хотели спецоперации, многие до сих пор в шоке, но все объединились вокруг армии и защиты независимости своей страны. Или мы или нас. Поэтому сейчас ты или свой или предатель, даже если по...здываешь (неценз - авт.) сидя за бугром - ты предатель! Этика военного времени - она такая", - поразмышляла недалекая Кудрявцева.

Напомним, ранее Кудрявцева высказалась об особенностях российского менталитета, благодаря которому, эта нация поддерживает убийства мирных граждан соседних стран.

"Запад не учел наш менталитет. Чем больше нас ненавидят, тем мощнее мы держим друг друга за руки и тем сильнее наше сплочение", - хвалится возрастная телеведущая особенностями российского менталитета, имея ввиду общий восторг россиян по поводу жестокого военного вторжения России в Украину, воровства, а также насилованию женщин и детей.

При этом ведущая подчеркивает выдуманные качества своих соотечественников. "Я так люблю русских за их душу, характер, менталитет, доброту, гостеприимство, сострадание, надежность! Я люблю Россию! И мы победим! Будет сложно. Но мы победим! Точка", — врет она, как и практически все в России.

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Лера Кудрявцева
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