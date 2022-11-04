"Запад не учел наш менталитет": Кудрявцева напомнила всем, как россиян объединяют убийства

Лера Кудрявцева / instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая всячески поддерживает войну России в Украине, высказалась об особенностях российского менталитета, благодаря которому, эта нация поддерживает убийства мирных граждан соседних стран.

"Запад не учел наш менталитет. Чем больше нас ненавидят, тем мощнее мы держим друг друга за руки и тем сильнее наше сплочение", - хвалится возрастная телеведущая особенностями российского менталитета, имея ввиду общий восторг россиян по поводу жестокого военного вторжения России в Украину, воровства, а также насилованию женщин и детей.

При этом ведущая подчеркивает выдуманные качества своих соотечественников. "Я так люблю русских за их душу, характер, менталитет, доброту, гостеприимство, сострадание, надежность! Я люблю Россию! И мы победим! Будет сложно. Но мы победим! Точка", — врет она, как и практически все в России.

Особенным цинизмом поражают характеристики "доброта и сострадание". Именно эти качества россиян в полной мере проявились в Буче, Мариуполе и других городах, где побывали оккупанты.

Напомним, ранее Кудрявцева, которая поддерживает войну России в Украине, чудом успела выехать из временно оккупированного Крыма до того, как утром в субботу, 8 октября, произошел взрыв на Крымском мосту.

Телеведущая, которая "восхищается мужеством" российских алко-отрядов, убивающих украинцев, опубликовала видео, как выезжала с Крыма.

"Крымский мост. Это было позавчера. Ехала, снимала и думала "как красиво". Сегодня взорвали", - расстроилась почитательница нападения России на Украину.

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