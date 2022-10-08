Российская пропагандистка "чудом" ночью успела вернуться из Крыма

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает войну России в Украине, чудом успела выехать из временно оккупированного Крыма до того, как утром в субботу, 8 октября, произошел взрыв на Крымском мосту.

Телеведущая, которая "восхищается мужеством" российских алко-отрядов, убивающих украинцев, опубликовала видео, как выезжала с Крыма.

"Крымский мост. Это было позавчера. Ехала, снимала и думала "как красиво". Сегодня взорвали", - расстроилась почитательница нападения России на Украину.

Она также поделилась видео, как ехала по Крымскому мосту, который Россия охраняла даже из космоса.

Сообщается, что Кудрявцева везла ящик крымских персиков, на которые она теперь "посмотрит по-другому".

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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