Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы

Муж предательницы Наташи Королевой – Сергей Глушко (Тарзан), который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и даже был готов идти убивать украинцев, недавно начал принимать участие в театральных постановках.
Как сообщают росСМИ, в конце апреля путинист Глушко с коллегами должны были показать спектакль "Он сам нарвался" в ряде городов страны-террористки РФ. Но все спектакли отменили.
Актриса Людмила Лосева, которая также и директор постановки, назвала причину отмены. Как предположила артистка, выступления решили не проводить в связи с терактом, произошедшим в "Крокус Сити Холле", хотя артистам сказали, что отмена вызвана организационными причинами.
"Актеры не отказывались от тура, а были готовы приехать. Мы и сейчас готовы. Если будет возможность приехать в эти города, мы с большим удовольствием приедем. И с этим спектаклем, и с другими своими спектаклями", — сказала Лосева.
Кто такой Сергей Глушко (Тарзан)
Сергей Витальевич Глушко — российский актёр, певец, бодибилдер, художник и стриптизёр. Наибольших успехов в странах бывшего СССР достиг как стриптизёр под псевдонимом Тарзан, стал известен благодаря отношениям и браку с Наташей Королёвой, которая ушла к нему от певца и композитора Игоря Николаева.
Поддержал террористическое нападение России на Украину. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины так как "поддержал военное вторжение России в Украину в публичных заявлениях, социальных сетях".
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Отметим, Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.
А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.
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