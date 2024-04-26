Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы

Появилась информация, что у Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

https://stars.glavred.info/boykot-po-vsey-rf-u-muzha-predatelnicy-natashi-korolevoy-sereznye-problemy-10560674.html Ссылка скопирована

Тарзана начали "отменять" в России / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Муж предательницы Наташи Королевой – Сергей Глушко (Тарзан), который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и даже был готов идти убивать украинцев, недавно начал принимать участие в театральных постановках.

Как сообщают росСМИ, в конце апреля путинист Глушко с коллегами должны были показать спектакль "Он сам нарвался" в ряде городов страны-террористки РФ. Но все спектакли отменили.

видео дня

Актриса Людмила Лосева, которая также и директор постановки, назвала причину отмены. Как предположила артистка, выступления решили не проводить в связи с терактом, произошедшим в "Крокус Сити Холле", хотя артистам сказали, что отмена вызвана организационными причинами.

"Актеры не отказывались от тура, а были готовы приехать. Мы и сейчас готовы. Если будет возможность приехать в эти города, мы с большим удовольствием приедем. И с этим спектаклем, и с другими своими спектаклями", — сказала Лосева.

Кто такой Сергей Глушко (Тарзан) Сергей Витальевич Глушко — российский актёр, певец, бодибилдер, художник и стриптизёр. Наибольших успехов в странах бывшего СССР достиг как стриптизёр под псевдонимом Тарзан, стал известен благодаря отношениям и браку с Наташей Королёвой, которая ушла к нему от певца и композитора Игоря Николаева.

Поддержал террористическое нападение России на Украину. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины так как "поддержал военное вторжение России в Украину в публичных заявлениях, социальных сетях".

Тарзан - последние новости по теме

Отметим, Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.

А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.

Читайте больше о Тарзане:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред