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Королёва впервые высказалась о конфликте между ее матерью и Тарзаном из-за войны

Сергей Кущ
2 августа 2023, 11:54 обновлено 2 августа, 11:54
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Наташа Королёва предпочитает заниматься "творчеством" и не обращать внимание на гибель сотен людей.
Наташа Королёва отметилась циничным заявлением
Наташа Королёва отметилась циничным заявлением / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит о войне на родине, решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину.

По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом, пишут росСМИ.

"У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче", - заявила Королёва.

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Также он считает полномасштабную войну "непростым временем". Более того, она предпочитает заниматься творчеством и не обращать внимание на гибель сотен людей.

"Вокруг - много горя, злобы, агрессии… В данный момент происходит трансформация всего миропорядка. Мы – артисты, и как никто другой должны нести с помощью нашего творчества добро и мир. Я этим и занимаюсь", - цинично заявила Королёва.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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