Бойкот начался: Наташу Королеву жестко попустили в Кремле - причина скандала

Выступление Наташи Королевой в Кремле вырезали из эфира росТВ.

https://stars.glavred.info/boykot-nachalsya-natashu-korolevu-zhestko-popustili-v-kremle-prichina-skandala-10564037.html Ссылка скопирована

Предательница Наташа Королева попала в новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Предательница Украины певица Наташа Королева, которая продолжает жить и работать в стране-террористе России, попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

Как передают росСМИ, Королева выступила в Кремле по случаю Дня Победы и исполнила песню "Только ты не умирай". Примечательно, что предательница на сцену вышла с георгиевской ленточкой на груди.

видео дня

Поклонники певицы уже начали атаковать ее вопросами: "Наташа, почему вас вырезали из эфира?". Но Королева ситуацию никак не комментирует.

Российский же депутат Виталий Милонов предположил, что выступление Королевой убрали из эфира из-за ее нежелания высказать свою позицию на счет войны в Украине. Также Милонов отметил, что Наташа ездит в США, где живет ее мама Людмила Порывай, которая публично высказывает свою проукраинскую позицию.

Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Напомним, ранее Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.

А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.

Читайте больше о Королевой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред