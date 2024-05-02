Пьяная Наташа: в России высмеяли предательницу Королеву

Бывшая украинская певица, а ныне предательница - Наташа Королева, опубликовала странное видео.
Так, в сеть попало видео, как Королева не совсем адекватно ведет себя во время съемок очередного российского шоу. Вместе с другой путинисткой - Кудрявцевой, Королева странно танцует, делает несуразные телодвижения, а также пристает со своими "танцами" к другим российским звездам.
Королева выложила видео на своей странице в Instagram, где можно подумать, что Королева просто пьяная. Более того, "веселое" видео она сама саундтрек "пьяная Наташа".
На видео - Королева и ее сумасшедшие танцы:
"Кривляются. Не стыдно это показывать!", "Голой вечеринки было мало надо выставлять дальше больше", "Пир во время чумы, где совесть?", "Наташа клоун, успокойся уже", - пишут комментаторы.
Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире
Напомним, ранее Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.
А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.
Вас также может заинтересовать:
- Королёва впервые высказалась о конфликте между ее матерью и Тарзаном из-за войны
- Картонный офицер: Наташа Королева похвасталась Тарзаном в военной форме
- Сверху молот, снизу - серп: Королева с Тарзаном новогодне поностальгировали по СССР
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред