"Метастазы пошли": жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье

Жена Игоря Николая рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания.

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Юлия Проскурякова сообщила о смерти любимой собаки / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Молодая жена российского певца Игоря Николаева, который молчит о зверствах российских оккупантов в Украине, певица Юлия Проскурякова поделилась страшной потерей. Их любимая собака Зоя умерла от рака.

Как сообщают росСМИ, Проскурякова не может пережить потерю.

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"Сегодня утром умерла наша любимая собака Зоя! Наша добрая, интеллигентная, ласковая и терпеливая! Она была очень красивой и любящей. У Зои была хорошая жизнь, если бы не онкология, она еще прожила бы", - заявила певица.

Также артистка обьяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

"Метастазы пошли. Но она как-то до последнего держалась... Я почувствовала, что она умирает. Это ужасно, конечно", - пожаловалась Проскурякова.

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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Отметим, Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю Россию. Николаев бросил бывшую жену на сцене исполнять их общий хит "Дельфин и Русалка".

А также распространяют слухи, что до больничной койки Игоря Николаева довели бывшая жена Наташа Королева, и нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Близкое окружение артиста утверждает, что в его семье последнее время участились скандалы, виной которым, вероятно, стала Королева.

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