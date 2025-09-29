Укр
Незакрытый гештальт: финалистка Нацотбора сделала неожиданное заявление

Кристина Трохимчук
29 сентября 2025, 10:05
SKYLERR решила пересмотреть свое отношение к Национальному отбору.
SKYLERR решила вернуться на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, SKYLERR

Известная украинская певица SKYLERR (настоящее имя Валерия Кудрявец) рассказала, что не исключает своего возращения на Национальный отбор на Евровидение. Об этом она заявила в комментарии шоу "Ближче до зірок".

SKYLERR уже пробовала свои силы на Национальном отборе в 2024 году, но в финале добровольно сняла свою кандидатуру. Причиной стали сомнения в честности подсчета голосов, ведь в приложении "Дія" произошел серьезный сбой. В прошлом году SKYLERR категорично заявила, что не будет пробоваться на "Евровидение", но сейчас певица готова пересмотреть свое отношение к конкурсу и подать свою песню.

SKYLERR думает о заявке на Нацотбор / фото: instagram.com, SKYLERR

"Не могу сказать, что прям точно нет. Будто есть какой-то незакрытый гештальт. Конечно, все зависит от песни. Если она появится и я почувствую, что это именно то, тогда возможно", — поделилась артистка.

SKYLERR призналась, что сейчас у нее нет написанной конкурсной песни, поэтому она занимается другими полезными для себя вещами. Певица готовится к сольному туру, решила заняться гвоздестоянием, складывает конструкторы и строит "лучшую версию себя".

SKYLERR рассказала о своих увлечениях / фото: instagram.com, SKYLERR

"Я хожу в зал, я активно начала заниматься без веса. Мне это очень нравится. Я будто нашла то, что меня не сильно нагружает, но дает мне возможность поддерживать форму для сцены", — рассказала SKYLERR.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Валерия Кудрявец по дороге на железнодорожный вокзал попала в ужасную аварию. В своем блоге в Instagram она показала последствия ДТП. Машина певицы столкнулась с другим транспортным средством не по вине Валерии.

Также SKYLERR сделала громкое заявление по поводу Национального отбора на Евровидение и решила снять свою кандидатуру с конкурса. Певица назвала происходящее на отборе "пиар-гонкой", в которой она не имеет никакого желания участвовать.

О персоне: Skylerr

Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці", сообщает insider.ua. Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".

