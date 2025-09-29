Незакрытый гештальт: финалистка Нацотбора сделала неожиданное заявление

SKYLERR решила пересмотреть свое отношение к Национальному отбору.

SKYLERR решила вернуться на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, SKYLERR

SKYLERR заявила о желании вернуться на Нацотбор

Почему певица изменила свое решение

Известная украинская певица SKYLERR (настоящее имя Валерия Кудрявец) рассказала, что не исключает своего возращения на Национальный отбор на Евровидение. Об этом она заявила в комментарии шоу "Ближче до зірок".

SKYLERR уже пробовала свои силы на Национальном отборе в 2024 году, но в финале добровольно сняла свою кандидатуру. Причиной стали сомнения в честности подсчета голосов, ведь в приложении "Дія" произошел серьезный сбой. В прошлом году SKYLERR категорично заявила, что не будет пробоваться на "Евровидение", но сейчас певица готова пересмотреть свое отношение к конкурсу и подать свою песню.

SKYLERR думает о заявке на Нацотбор / фото: instagram.com, SKYLERR

"Не могу сказать, что прям точно нет. Будто есть какой-то незакрытый гештальт. Конечно, все зависит от песни. Если она появится и я почувствую, что это именно то, тогда возможно", — поделилась артистка.

SKYLERR призналась, что сейчас у нее нет написанной конкурсной песни, поэтому она занимается другими полезными для себя вещами. Певица готовится к сольному туру, решила заняться гвоздестоянием, складывает конструкторы и строит "лучшую версию себя".

SKYLERR рассказала о своих увлечениях / фото: instagram.com, SKYLERR

"Я хожу в зал, я активно начала заниматься без веса. Мне это очень нравится. Я будто нашла то, что меня не сильно нагружает, но дает мне возможность поддерживать форму для сцены", — рассказала SKYLERR.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Валерия Кудрявец по дороге на железнодорожный вокзал попала в ужасную аварию. В своем блоге в Instagram она показала последствия ДТП. Машина певицы столкнулась с другим транспортным средством не по вине Валерии.

Также SKYLERR сделала громкое заявление по поводу Национального отбора на Евровидение и решила снять свою кандидатуру с конкурса. Певица назвала происходящее на отборе "пиар-гонкой", в которой она не имеет никакого желания участвовать.

О персоне: Skylerr Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці", сообщает insider.ua. Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".

