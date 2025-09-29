Известная украинская певица родила третьего ребенка - как назвали малыша

Артистка прогулялась с мужем и малышом.

Юлия Думанская родила сына

Как назвали мальчика

Украинская известная певица и жена львовского бизнесмена Григория Козловского – Юлия Думанская – родила третьего ребенка.

Как стало известно из соцсетей артистки, малыша уже спокойно возят на прогулку, а на кадрах засветился ее муж с коляской.

Отметим, Юлия не держала в секрете пол ребенка и еще во время беременности делилась, что ждет мальчика.

Также пресс-служба футбольного клуба Рух", основателем которого является муж певицы, поздравила супругов с рождением Тадея, который родился еще 25 августа.

Напомним, пара воспитывает еще дочь Диану и сына Ярему.

О персоне: Юлия Думанская Думанская Юлия – украинская певица. Президент ФК "Рух". В 2013 году Думанская начала сотрудничество с новым продюсером Виталием Козловским. В начале карьеры пела песни исключительно на русском языке. Они записали дуэтную песню Тайна, а также сняли одноименный клип режиссера Кати Царик. Следующей песней Ю. Думанской стала сольная песня "Мама прости". Видео на нее снял режиссер Евгений Тимохин. В 2015 году уже без своего первого продюсера были записаны песня "Прости" и видеоклип. В январе 2016 года Ю.Думанская презентовала новую песню и клип "Дважды в одну реку не войдешь". 1 июня 2017 была презентована новая песня "Влюбленная". Слова к ней написал Потап.

