Известная украинская певица родила третьего ребенка - как назвали малыша

Украинская известная певица и жена львовского бизнесмена Григория Козловского – Юлия Думанская – родила третьего ребенка.
Как стало известно из соцсетей артистки, малыша уже спокойно возят на прогулку, а на кадрах засветился ее муж с коляской.
Отметим, Юлия не держала в секрете пол ребенка и еще во время беременности делилась, что ждет мальчика.
Также пресс-служба футбольного клуба Рух", основателем которого является муж певицы, поздравила супругов с рождением Тадея, который родился еще 25 августа.
Напомним, пара воспитывает еще дочь Диану и сына Ярему.
О персоне: Юлия Думанская
Думанская Юлия – украинская певица. Президент ФК "Рух".
В 2013 году Думанская начала сотрудничество с новым продюсером Виталием Козловским. В начале карьеры пела песни исключительно на русском языке.
Они записали дуэтную песню Тайна, а также сняли одноименный клип режиссера Кати Царик.
Следующей песней Ю. Думанской стала сольная песня "Мама прости". Видео на нее снял режиссер Евгений Тимохин.
В 2015 году уже без своего первого продюсера были записаны песня "Прости" и видеоклип.
В январе 2016 года Ю.Думанская презентовала новую песню и клип "Дважды в одну реку не войдешь".
1 июня 2017 была презентована новая песня "Влюбленная". Слова к ней написал Потап.
