"Выглядит счастливой": инсайдер раскрыл детали личной жизни Лопес после развода

В начале 2025 года официально завершился двухлетний брак Дженнифер Лопес и Бэна Аффлека. Звезда отметила, что после этого развода она наконец осознала, что может быть счастливой сама по себе - для этого не обязательно заводить романтические отношения.
За исключением этого, целый год Лопес молчала о своей личной жизни. Как сообщают инсайдеры изданию People, Джей Ло довольна быть холостячкой - теперь она может посвятить всю себя детям и работе. Уже год она не ходит на свидания, и это, похоже, ей очень нравится.
"Для нее на первом месте работа и дети. Она выглядит счастливой и умиротворенной", - заявляет источник.
Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили отношения в 2021 году, а летом 2022 поженились. Через два года Джей Ло подала на развод с актером. В начале двухтысячных пара уже пыталась строить отношения, но отменила свадьбу за день до церемонии.
