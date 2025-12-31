"Выглядит счастливой": инсайдер раскрыл детали личной жизни Лопес после развода

Отношения с Беном Аффлеком сильно изменили Джей Ло.

https://stars.glavred.info/vyglyadit-schastlivoy-insayder-raskryl-detali-lichnoy-zhizni-lopes-posle-razvoda-10728353.html Ссылка скопирована

Дженнифер Лопес личная жизнь - с кем встречается Джей Ло после развода / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте больше:

Что известно о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Как сейчас складывается личная жизнь Джей Ло

В начале 2025 года официально завершился двухлетний брак Дженнифер Лопес и Бэна Аффлека. Звезда отметила, что после этого развода она наконец осознала, что может быть счастливой сама по себе - для этого не обязательно заводить романтические отношения.

За исключением этого, целый год Лопес молчала о своей личной жизни. Как сообщают инсайдеры изданию People, Джей Ло довольна быть холостячкой - теперь она может посвятить всю себя детям и работе. Уже год она не ходит на свидания, и это, похоже, ей очень нравится.

видео дня

"Для нее на первом месте работа и дети. Она выглядит счастливой и умиротворенной", - заявляет источник.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили отношения в 2021 году, а летом 2022 поженились. Через два года Джей Ло подала на развод с актером. В начале двухтысячных пара уже пыталась строить отношения, но отменила свадьбу за день до церемонии.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были в браке два года / ua.depositphotos.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.

Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".

Читайте также:

О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред