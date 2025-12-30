Укр
Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось

Элина Чигис
30 декабря 2025, 21:24
256
Владимир Зеленский объяснил, что случилось.
Владимир Зеленский, Владимир Зеленский
У Владимира Зеленского сел голос / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Кратко:

  • Владимир Зеленский пообщался с журналистами
  • Президент признался, что заболел

Президент Украины Владимир Зеленский простудился и рассказал об этом журналистам.

Во время ответов на вопросы журналистов президент отметил, что болеет.

видео дня

Отвечая на вопрос от Kyiv Post о том, учтены ли в механизме гарантий безопасности риски так называемых операций под чужим флагом, когда страна-агрессор РФ может инсценировать инцидент и обвинит Украину, как это было раньше, Владимир Зеленский говорил голосом, по которому было слышно, что он заболел.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / фото: t.me, Владимир Зеленский

"Прежде всего гарантии безопасности идут поэтапно. Извините. Немного простудился", – отметил президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / фото: t.me, Владимир Зеленский

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

