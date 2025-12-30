Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось

Кратко:
- Владимир Зеленский пообщался с журналистами
- Президент признался, что заболел
Президент Украины Владимир Зеленский простудился и рассказал об этом журналистам.
Во время ответов на вопросы журналистов президент отметил, что болеет.
Отвечая на вопрос от Kyiv Post о том, учтены ли в механизме гарантий безопасности риски так называемых операций под чужим флагом, когда страна-агрессор РФ может инсценировать инцидент и обвинит Украину, как это было раньше, Владимир Зеленский говорил голосом, по которому было слышно, что он заболел.
"Прежде всего гарантии безопасности идут поэтапно. Извините. Немного простудился", – отметил президент.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, украинский известный певец Julik рассказал о ситуации, которая чуть не сорвала его выступление. Как рассказал артист в интервью Главреду, он потерял голос во время выступления и сделал серьезные выводы.
А также бывшая участница популярного шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тарас Цымбалюк - "Мисс Украина 2023" София Шамия – заплатила телеканалу СТБ кругленькую сумму.
Вас может заинтересовать:
- Женатый Галич публично зацеловал партнершу по "Танцах" после выступления
- "Сбежал": Влада Яму высмеяли в эфире "Танцев со звездами"
- Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом
О персоне: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред