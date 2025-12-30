Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось

Владимир Зеленский объяснил, что случилось.

https://stars.glavred.info/vladimir-zelenskiy-zabolel-chto-s-nim-sluchilos-10728320.html Ссылка скопирована

У Владимира Зеленского сел голос / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Кратко:

Владимир Зеленский пообщался с журналистами

Президент признался, что заболел

Президент Украины Владимир Зеленский простудился и рассказал об этом журналистам.

Во время ответов на вопросы журналистов президент отметил, что болеет.

видео дня

Отвечая на вопрос от Kyiv Post о том, учтены ли в механизме гарантий безопасности риски так называемых операций под чужим флагом, когда страна-агрессор РФ может инсценировать инцидент и обвинит Украину, как это было раньше, Владимир Зеленский говорил голосом, по которому было слышно, что он заболел.

Владимир Зеленский / фото: t.me, Владимир Зеленский

"Прежде всего гарантии безопасности идут поэтапно. Извините. Немного простудился", – отметил президент.

Владимир Зеленский / фото: t.me, Владимир Зеленский

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинский известный певец Julik рассказал о ситуации, которая чуть не сорвала его выступление. Как рассказал артист в интервью Главреду, он потерял голос во время выступления и сделал серьезные выводы.

А также бывшая участница популярного шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тарас Цымбалюк - "Мисс Украина 2023" София Шамия – заплатила телеканалу СТБ кругленькую сумму.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред