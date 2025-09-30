Фединчик знал о любовнике: Денисенко "спалилась" в объятиях нового избранника

Вы узнаете:
- С кем Наталка Денисенко пообнималась
- Что говорил Андрей Фединчик об этом мужчине
Украинскую популярную актрису Наталку Денисенко подловили в объятиях с манекенщиком и бизнесменом Юрием Савранским.
Как сообщает Telegram-канал "Злива", парочка побывала в одном из киевских ресторанов, где Наталка села на руки Юрию, и они обнялись.
Стоит напомнить, что именно с Савранским Денисенко приписывает роман ее бывший муж – актер и военнослужащий Андрей Фединчик. К тому же он утверждает, что бывшая жена закрутила роман, когда они еще были вместе.
Отметим, Савранский, также подал заявление на развод с супругой 19 августа.
Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика
Недавно стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину на фронте, хотя поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы.
Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
