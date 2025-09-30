Фединчик знал о любовнике: Денисенко "спалилась" в объятиях нового избранника

Наталка Денисенко продолжает подогревать слухи о личной жизни.

Наталка Денисенко - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Украинскую популярную актрису Наталку Денисенко подловили в объятиях с манекенщиком и бизнесменом Юрием Савранским.

Как сообщает Telegram-канал "Злива", парочка побывала в одном из киевских ресторанов, где Наталка села на руки Юрию, и они обнялись.

Стоит напомнить, что именно с Савранским Денисенко приписывает роман ее бывший муж – актер и военнослужащий Андрей Фединчик. К тому же он утверждает, что бывшая жена закрутила роман, когда они еще были вместе.

Денисенко и Савранский в ресторане / фото: скрин t.me/zlyvaaaaa/

Отметим, Савранский, также подал заявление на развод с супругой 19 августа.

Комментарии Андрея Фединчика / фото: скрин instagram.com, Наталка Денисенко

Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

Недавно стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину на фронте, хотя поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы.

Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

