Денисенко впервые после развода появилась на публике с Фединчиком: кто "столкнул" эксов

- Наталка Денисенко и Андрей Фединчик вместе посетили мероприятие
- Бывших супругов объединил их общий сын
В мае семья украинских актеров, Наталки Денисенко и Андрея Фединчика, распались. Это был непросто период для обоих, но теперь уже бывшие супруги учатся сосуществовать гармонично и мирно.
Ранее Наталка рассказывала, что Андрей активно принимает участие в воспитании их общего ребенка. Сегодня сын артистов пошел во второй класс.
В школе на торжественной линейке присутствовали и Денисенко, и Фединчик - кадры с мероприятия появились в блоге актрисы. Родители маленького Андрея даже позировали вместе для фото. Это - их первое совместное публичное появление после развода.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
