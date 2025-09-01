Денисенко впервые после развода появилась на публике с Фединчиком: кто "столкнул" эксов

Фединчик и Денисенко не прекратили общение полностью.

Наталка Денисенко новости - актриса и Андрей Фединчик показались вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko, instagram.com/andreyfedinchik

Кратко:

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик вместе посетили мероприятие

Бывших супругов объединил их общий сын

В мае семья украинских актеров, Наталки Денисенко и Андрея Фединчика, распались. Это был непросто период для обоих, но теперь уже бывшие супруги учатся сосуществовать гармонично и мирно.

Ранее Наталка рассказывала, что Андрей активно принимает участие в воспитании их общего ребенка. Сегодня сын артистов пошел во второй класс.

В школе на торжественной линейке присутствовали и Денисенко, и Фединчик - кадры с мероприятия появились в блоге актрисы. Родители маленького Андрея даже позировали вместе для фото. Это - их первое совместное публичное появление после развода.

Наталка Денисенко с сыном Андреем / instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко новости - актриса и Андрей Фединчик показались вместе / instagram.com/natalka_denisenko

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

