Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

Кратко:
Летом украинская певица Ольга Горбачева призналась, что находится в состоянии разрыва отношений с музыкальным продюсером Юрием Никитиным. Она отметила, что сама стала инициатором того, что пара строила 27 лет (с перерывами).
В недавнем интервью Алине Доротюк Юрий Никитин признался, что решение о разводе все же было общим - Ольга лишь озвучила то, что уже давно назревало. "Это взаимная история. Большим инициатором в финале была Оля, но она просто высказала мнение, которое было у нас обоих. Мы устали от тех отношений, которые были. Нам нужно какое-то время, возможно – перезагрузка. Третьих лиц в этой истории не было", - отмечает продюсер.
Юрий Никитин и Ольга Горбачева уже разводились в 2009 году, однако позже возобновили отношения. Вероятно поэтому продюсер не готов говорить о теперешнем расставании, как об окончательном решении для его истории любви с певицей.
"Мне кажется, что сейчас мы находимся в лучших отношениях, чем в последний период, когда жили как пара. На какое-то время наши пути расходятся. Это не хорошо и не плохо – просто такая ситуация", - говорит он.
О персоне: Юрий Никитин
Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.
