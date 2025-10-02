Укр
Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

Анна Подгорная
2 октября 2025, 01:48
Никитин раскрыл, в каких он сейчас отношениях с бывшей женой.
Юрий Никитин развод - продюсер раскрыл главную причину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga, instagram.com/yuriynikitin

  • Юрий Никитин высказался о повторном разводе с Ольгой Горбачевой
  • Продюсер не стал скрывать, почему они больше не вместе

Летом украинская певица Ольга Горбачева призналась, что находится в состоянии разрыва отношений с музыкальным продюсером Юрием Никитиным. Она отметила, что сама стала инициатором того, что пара строила 27 лет (с перерывами).

В недавнем интервью Алине Доротюк Юрий Никитин признался, что решение о разводе все же было общим - Ольга лишь озвучила то, что уже давно назревало. "Это взаимная история. Большим инициатором в финале была Оля, но она просто высказала мнение, которое было у нас обоих. Мы устали от тех отношений, которые были. Нам нужно какое-то время, возможно – перезагрузка. Третьих лиц в этой истории не было", - отмечает продюсер.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева уже разводились в 2009 году, однако позже возобновили отношения. Вероятно поэтому продюсер не готов говорить о теперешнем расставании, как об окончательном решении для его истории любви с певицей.

"Мне кажется, что сейчас мы находимся в лучших отношениях, чем в последний период, когда жили как пара. На какое-то время наши пути расходятся. Это не хорошо и не плохо – просто такая ситуация", - говорит он.

Юрий Никитин развод - продюсер раскрыл главную причину / instagram.com/gorbachovaolga

О персоне: Юрий Никитин

Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

