"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

Вадим Карпяк рассказал, где будет служить.

https://stars.glavred.info/etu-pobedu-nelzya-prosto-zhdat-vedushchiy-yedinih-novin-mobilizovalsya-10703069.html Ссылка скопирована

Вадим Карпяк мобилизовался - что известно о службе ведущего / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vkarpiak

Читайте больше:

Почему Вадим Карпяк решил мобилизоваться

Где будет проходить служба ведущего

Первого октября украинский журналист и ведущий телеканала ICTV Вадим Карпяк во время телемарафона Єдині Новини сообщил о своем решении присоединиться к лавам ВСУ. Он отметил, что не хочет просто сидеть и ждать победы над российскими оккупантами, и будет приближать этот день своими силами.

"Еще в 2022 году, когда я был в этой студии, у меня была такая мечта, что когда будет победа, хотелось, чтобы в моем эфире был момент объявления победы. Но чем дальше, тем больше было внутреннее понимание, что эту победу нельзя просто сидеть, ждать — ее нужно как-то приближать, очевидно, в рядах Сил обороны. Поэтому я созрел до того, чтобы мобилизоваться", - заявил Карпяк.

видео дня

Позже в своем блоге в Facebook ведущий подтвердил информацию о мобилизации, и раскрыл, где и когда будет проходить его служба. "Сегодня был мой последний день в качестве ведущего разговорных студий Единых Новостей. Я мобилизуюсь. Я люблю своих детей и не хочу передавать им эту войну по наследству. Если мы хотим ее закончить, то каждый должен взять на себя ответственность. Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них. Потому что, как сказал мне один умный человек: нужно жить так, как проповедуешь. Поэтому я мобилизуюсь в 8 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Сейчас мне нужно где-то еще две недели завершить свои гражданские дела и закрыть все рабочие проекты. Кому что обещал – все в силе. А потом вперед на ВВК, БЗВП и...", - пишет Вадим Карпяк.

Вадим Карпяк мобилизовался - что известно о службе ведущего / facebook.com/vkarpiak

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как музыкальный продюсер Юрий Никитин переживает развод с певицей Ольгой Горбачевой. 16 лет назад пару уже расставалась, однако позже восстановила отношения.

Также украинская прыгунья Марина Бех-Романчук впервые прокомментировала скандал с допингом, из-за которого ей пришлось поставить спортивную карьеру на паузу.

Читайте также:

О персоне: Вадим Карпяк Вадим Карпяк - украинский журналист, радиоведущий, телеведущий. Ведущий политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV и радиопрограммы "О законе и благодати" на UA: Радио Культура, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред