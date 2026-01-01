"Это такая ревность": Бурмака раскрыла детали отношений с загадочным возлюбленным

Кратко:
Украинская певица Мария Бурмака недавно подтвердила, что в ее жизни есть мужчина, с которым она чувствует себя любимой, и это взаимно. Избранника артистка не раскрывает, так как хочет оставить личное личным.
"Важно видеть любовь в глазах мужчины, который тебя любит, и ты знаешь, что он тебя любит, и ты чувствуешь, что он тебя любит. Это какая-то химия. И это очень важное для женщины чувство — знать и чувствовать, что тебя кто-то любит. Важно любить самой и важно, что кто-то любит", - признается Бурмака в беседе с Маричкой Падалко.
Она также отметила, что ее возлюбленный - темпераментный человек, и может приревновать. И это, по словам артистки, ей даже нравится. "Вот ему важно, чтобы я там не была расстегнута до пупа и не надевала что-то слишком короткое. Это такая ревность - даже где-то немного нравится, что меня ревнуют", - говорит исполнительница.
О персоне: Мария Бурмака
Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая, сообщает Википедия. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.
