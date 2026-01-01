"Это такая ревность": Бурмака раскрыла детали отношений с загадочным возлюбленным

Мария Бурмака также упомянула, что считает в этом романе очень важным.

https://stars.glavred.info/eto-takaya-revnost-burmaka-raskryla-detali-otnosheniy-s-zagadochnym-vozlyublennym-10728524.html Ссылка скопирована

Мария Бурмака личная жизнь - что певица говорит о новом мужчине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/maria.burmaka

Кратко:

У Марии Бурмаки появился партнер

Звезда рассказала, как складываются их отношения

Украинская певица Мария Бурмака недавно подтвердила, что в ее жизни есть мужчина, с которым она чувствует себя любимой, и это взаимно. Избранника артистка не раскрывает, так как хочет оставить личное личным.

"Важно видеть любовь в глазах мужчины, который тебя любит, и ты знаешь, что он тебя любит, и ты чувствуешь, что он тебя любит. Это какая-то химия. И это очень важное для женщины чувство — знать и чувствовать, что тебя кто-то любит. Важно любить самой и важно, что кто-то любит", - признается Бурмака в беседе с Маричкой Падалко.

видео дня

Она также отметила, что ее возлюбленный - темпераментный человек, и может приревновать. И это, по словам артистки, ей даже нравится. "Вот ему важно, чтобы я там не была расстегнута до пупа и не надевала что-то слишком короткое. Это такая ревность - даже где-то немного нравится, что меня ревнуют", - говорит исполнительница.

Мария Бурмака личная жизнь - что певица говорит о новом мужчине / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Тарас Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе - в начале декабря он и Елена Тополя объявили о расставании после 12 лет вместе.

Также украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара впервые рассказал о проблемах жены со здоровьем. По его словам семье пришлось пережить непростой период из-за ужасных болей, от которых страдала Дарья.

Читайте также:

О персоне: Мария Бурмака Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая, сообщает Википедия. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред