Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ - где она сейчас

Элина Чигис
13 ноября 2025, 12:25
43
Алла-Виктория вернулась в школу в ОАЭ.
Алла-Виктория Киркорова, Филипп Киркоров
Алла-Виктория Киркорова снова поменяла школу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла-Виктория Киркорова

Кратко:

  • Филипп Киркоров отправил дочь в Дубай
  • Как она себя там ведет

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отправил свою дочь Аллу-Викторию из РФ.

Как стало известно из соцсетей девочки, она продолжает учиться в школе в Дубае и весело проводит там время.

видео дня

Алла Виктория опубликовала кадры, на которых позировала на фоне небоскребов Дубая вместе с подругой. Российские журналисты даже предположили, что девочка заставила отца-путиниста вернуть ее в ОАЭ своими капризами.

Алла-Виктория в ОАЭ
Алла-Виктория в ОАЭ / фото: скрин instagram.com, Алла-Виктория Киркорова

Отметим, за последние несколько лет Алла-Виктория уже пять раз отправлялась учиться в Дубай, но все же возвращалась в Москву.

Алла-Виктория
Алла-Виктория / фото: instagram.com, Алла-Виктория

Проблемы Филиппа Киркорова с дочерью

Алла-Виктория Киркорова прославилась девочкой со сложным характером, о чем иногда даже жалуется ее отец. Она активно ведет соцсети и часто троллит Филиппа Киркорова, путинист же оправдывает ее поведение переходным возрастом и исполняет все ее желания.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена украинского режиссера, преподавателя и бывшего художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса – Ирина Билоус – прокомментировала обвинения ее мужа в сексуальных домогательствах студенток.

А также телеведущий и журналист Константин Грубич появился на показе "Стражи Рождества" с женой Светланой и дочерью Владой. На фото знаменитость позировал с красавицей-женой, которая выбрала изящный образ для события. Поклонники не прошли мимо публикации и засыпали семью комплиментами.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

13:00Украина
На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

12:38Синоптик
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

11:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

Последние новости

13:24

"Не могу стоять рядом": Могилевская высказала Кароль мнение о ней прямо в глаза

13:23

Безэмоциональны и осуждают других: 5 мифов о Скорпионах

13:21

Попытки прорыва границы не стихают: какой город россияне хотят взять "в клешни"

13:08

Перед Новым годом цены "ударят" по кошельку: что подорожает больше всего

13:02

Слово "принимать" ошибочно употребляют чуть ли не каждый день - как правильноВидео

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
13:01

Неудачный хайп: ВСУ разгромили оккупантов, которые показательно зашли в Покровск

13:00

Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

12:57

"Время на стороне россиян": Залужный предупредил, к чему готовится РФ

12:38

На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

Реклама
12:29

Сложно, но возможно: названа целесообразность ударов по Кремлю и Крымскому мостуВидео

12:25

Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ - где она сейчас

12:23

Пропавшая в Бермудском треугольнике девушка вышла на связь: что с ней случилось

12:01

"У нас растут потери": обозреватель оценил угрозу на ключевом направлении фронта

11:56

Россия ударила по Николаеву: есть раненые в тяжелом состоянии

11:55

Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты

11:27

Цена упала до 4 гривен: стоимость базового продукта летит в пропасть

11:23

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

11:13

"У меня есть доказательства": жена Андрея Билоуса дала первый комментарий о муже

11:12

Цены на ключевой продукт перед праздниками подскочат: что подорожает на 5-7%

11:01

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Реклама
10:59

Россия не остановится: Зеленский заявил о большой войне в 2029 или 2030 году

10:48

Конец особого статуса: Германия сокращает выплаты украинским беженцам

10:33

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

10:12

Лавров заговорил о саммите Путина с Трампом в Будапеште и назвал виновного в срыве

10:09

Россияне имеют образцы всех украинских БпЛА: "Флеш" рассказал, чем это грозит

10:05

"Слишком дорого для нас": Зеленский прокомментировал идею вывода ВСУ из Покровска

09:44

Тест по картинке: что мешает вам разбогатеть

09:35

В ближайшие дни отключения продолжатся: когда ждать улучшения ситуации со светомВидео

09:30

Константин Грубич показал редкое фото с красавицей-женой: "Прекрасные"

09:26

Одна ночь ценой месячной аренды: сколько в Украине стоит жилье на Новый год

09:06

Дилемма коррупционных разоблачениймнение

09:00

Цены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцев

08:59

Блэкауты ударят по кошельку: экономист оценил, что будет с ценами в Украине

08:36

Карта Deep State онлайн за 13 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:32

Четыре знака зодиака достигнут финансового успеха до конца 2025 года

08:14

Огненный дождь в небе и провальная работа ПВО: Россию массированно атаковали дроны

08:05

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

07:35

США исчерпали возможности: Рубио сделал заявление о санкциях против РФ

07:34

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

06:59

Армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях: детали

Реклама
06:21

Утром или вечером: эксперты решили вечную дилемму, когда лучше мыть волосы

06:10

Почему Вашингтон отходит от ключевых интересов Украинымнение

05:55

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

05:40

Сын принца Уильяма бунтует против строгого запрета отца — что произошло

05:00

Удача уже в пути: пять знаков зодиака скоро закрутит вихрь перемен

04:36

Как превратить картофельную кожуру в удобрение для растений: бабушкин лайфхак

04:12

Гороскоп на завтра 14 ноября: Ракам - разочарование, Весам - обновление

03:30

Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду"

03:09

Популярный миф опровергнут - действительно ли собаки и коты ненавидят друг другаВидео

02:35

На голову трех знаков зодиака свалятся большие деньги в середине ноября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять