Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ - где она сейчас

Алла-Виктория вернулась в школу в ОАЭ.

https://stars.glavred.info/putinist-kirkorov-srochno-vyvez-doch-iz-rf-gde-ona-seychas-10715009.html Ссылка скопирована

Алла-Виктория Киркорова снова поменяла школу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла-Виктория Киркорова

Кратко:

Филипп Киркоров отправил дочь в Дубай

Как она себя там ведет

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отправил свою дочь Аллу-Викторию из РФ.

Как стало известно из соцсетей девочки, она продолжает учиться в школе в Дубае и весело проводит там время.

видео дня

Алла Виктория опубликовала кадры, на которых позировала на фоне небоскребов Дубая вместе с подругой. Российские журналисты даже предположили, что девочка заставила отца-путиниста вернуть ее в ОАЭ своими капризами.

Алла-Виктория в ОАЭ / фото: скрин instagram.com, Алла-Виктория Киркорова

Отметим, за последние несколько лет Алла-Виктория уже пять раз отправлялась учиться в Дубай, но все же возвращалась в Москву.

Алла-Виктория / фото: instagram.com, Алла-Виктория

Проблемы Филиппа Киркорова с дочерью

Алла-Виктория Киркорова прославилась девочкой со сложным характером, о чем иногда даже жалуется ее отец. Она активно ведет соцсети и часто троллит Филиппа Киркорова, путинист же оправдывает ее поведение переходным возрастом и исполняет все ее желания.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена украинского режиссера, преподавателя и бывшего художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса – Ирина Билоус – прокомментировала обвинения ее мужа в сексуальных домогательствах студенток.

А также телеведущий и журналист Константин Грубич появился на показе "Стражи Рождества" с женой Светланой и дочерью Владой. На фото знаменитость позировал с красавицей-женой, которая выбрала изящный образ для события. Поклонники не прошли мимо публикации и засыпали семью комплиментами.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред