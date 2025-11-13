Кратко:
- Филипп Киркоров отправил дочь в Дубай
- Как она себя там ведет
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отправил свою дочь Аллу-Викторию из РФ.
Как стало известно из соцсетей девочки, она продолжает учиться в школе в Дубае и весело проводит там время.
Алла Виктория опубликовала кадры, на которых позировала на фоне небоскребов Дубая вместе с подругой. Российские журналисты даже предположили, что девочка заставила отца-путиниста вернуть ее в ОАЭ своими капризами.
Отметим, за последние несколько лет Алла-Виктория уже пять раз отправлялась учиться в Дубай, но все же возвращалась в Москву.
Проблемы Филиппа Киркорова с дочерью
Алла-Виктория Киркорова прославилась девочкой со сложным характером, о чем иногда даже жалуется ее отец. Она активно ведет соцсети и часто троллит Филиппа Киркорова, путинист же оправдывает ее поведение переходным возрастом и исполняет все ее желания.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, жена украинского режиссера, преподавателя и бывшего художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса – Ирина Билоус – прокомментировала обвинения ее мужа в сексуальных домогательствах студенток.
А также телеведущий и журналист Константин Грубич появился на показе "Стражи Рождества" с женой Светланой и дочерью Владой. На фото знаменитость позировал с красавицей-женой, которая выбрала изящный образ для события. Поклонники не прошли мимо публикации и засыпали семью комплиментами.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
