Константин Грубич показал редкое фото с красавицей-женой: "Прекрасные"

Элина Чигис
13 ноября 2025, 09:30обновлено 13 ноября, 10:37
Константин Грубич провел время с семьей.
Константин Грубич
Константин Грубич показал семью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Грубич

Кратко:

  • Константин Грубич побывал на показе "Стражи Рождества"
  • Как выглядела его жена

Украинский телеведущий и журналист Константин Грубич появился на показе "Стражи Рождества" с женой Светланой и дочерью Владой.

На своей странице в соцсетях телеведущий отметил, что больше любит триллеры, а не комедии, но решил провести время с семьей.

"Хорошо позвали, даже подарок с мандаринками презентовали, и на событие можно было привести всю семью. Последнее было решающим фактором "за", - поделился Грубич.

Константин подчеркнул, что был удивлен количеством знакомых на показе, а также и сюжетом ленты - "увлекательной, актуальной и талантливой".

Константин Грубич с женой
Константин Грубич с женой / фото: facebook.com, Константин Грубич

На фото знаменитость позировал с красавицей-женой, которая выбрала изящный образ для события. Поклонники не прошли мимо публикации и засыпали семью комплиментами.

"Хорошая семья!!! Обожаю вас всех!!!";

"Прекрасные";

"Спасибо! Заинтересовали", - написали подписчики Константина.

Константин Грубич
Константин Грубич / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, танцор Влад Яма, который сбежал в США во время полномасштабной войны в Украине, показал, чем он там занимается. Яма опубликовал снимок, на котором позировал в танцевальной студии и тренировал детей. Отметим, ранее хореограф показывал, что он работает диджеем на вечеринках в США.

А также юморист Владимир Шумко рассказал, что думает о рэпере Потапе и певце Иване Дорне, которые сбежали за границу во время полномасштабной войны в Украине и давали интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

О персоне: Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Константин Грубич новости шоу бизнеса
