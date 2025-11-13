Константин Грубич показал редкое фото с красавицей-женой: "Прекрасные"

Кратко:
- Константин Грубич побывал на показе "Стражи Рождества"
- Как выглядела его жена
Украинский телеведущий и журналист Константин Грубич появился на показе "Стражи Рождества" с женой Светланой и дочерью Владой.
На своей странице в соцсетях телеведущий отметил, что больше любит триллеры, а не комедии, но решил провести время с семьей.
"Хорошо позвали, даже подарок с мандаринками презентовали, и на событие можно было привести всю семью. Последнее было решающим фактором "за", - поделился Грубич.
Константин подчеркнул, что был удивлен количеством знакомых на показе, а также и сюжетом ленты - "увлекательной, актуальной и талантливой".
На фото знаменитость позировал с красавицей-женой, которая выбрала изящный образ для события. Поклонники не прошли мимо публикации и засыпали семью комплиментами.
"Хорошая семья!!! Обожаю вас всех!!!";
"Прекрасные";
"Спасибо! Заинтересовали", - написали подписчики Константина.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, танцор Влад Яма, который сбежал в США во время полномасштабной войны в Украине, показал, чем он там занимается. Яма опубликовал снимок, на котором позировал в танцевальной студии и тренировал детей. Отметим, ранее хореограф показывал, что он работает диджеем на вечеринках в США.
А также юморист Владимир Шумко рассказал, что думает о рэпере Потапе и певце Иване Дорне, которые сбежали за границу во время полномасштабной войны в Украине и давали интервью российскому журналисту Юрию Дудю.
Вас может заинтересовать:
- "Началась новая жизнь": Мозговая публично раскрыла свой главный секрет
- "Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах
- Наталку Денисенко поймали с возможным любовником - как они себя вели
О персоне: Константин Грубич
Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред