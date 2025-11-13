Константин Грубич показал редкое фото с красавицей-женой: "Прекрасные"

Константин Грубич провел время с семьей.

Константин Грубич показал семью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Грубич

Константин Грубич побывал на показе "Стражи Рождества"

Как выглядела его жена

Украинский телеведущий и журналист Константин Грубич появился на показе "Стражи Рождества" с женой Светланой и дочерью Владой.

На своей странице в соцсетях телеведущий отметил, что больше любит триллеры, а не комедии, но решил провести время с семьей.

"Хорошо позвали, даже подарок с мандаринками презентовали, и на событие можно было привести всю семью. Последнее было решающим фактором "за", - поделился Грубич.

Константин подчеркнул, что был удивлен количеством знакомых на показе, а также и сюжетом ленты - "увлекательной, актуальной и талантливой".

Константин Грубич с женой / фото: facebook.com, Константин Грубич

На фото знаменитость позировал с красавицей-женой, которая выбрала изящный образ для события. Поклонники не прошли мимо публикации и засыпали семью комплиментами.

"Хорошая семья!!! Обожаю вас всех!!!";

"Прекрасные";

"Спасибо! Заинтересовали", - написали подписчики Константина.

Константин Грубич / инфографика: Главред

О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

