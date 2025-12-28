Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

Женщина отошла в вечность на 92-м году жизни.

Умерла Бриджит Бардо / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/fondationbrigittebardot

Главное:

Умерла Бриджит Бардо

На момент смерти актрисе был 91 год

В последние месяцы здоровье Бриджит Бардо ухудшилось

Мир потерял одну из самых ярких икон XX века. В возрасте 91 года умерла легендарная французская актриса, модель и активистка Бриджит Бардо. Информацию о смерти звезды официально подтвердил ее собственный фонд защиты животных, передает France Info.

В последнее время здоровье выдающейся актрисы было подорвано. В ноябре 2025 года Бардо перенесла сложную операцию после очередной госпитализации.

Однако проблемы со здоровьем начались еще раньше. В январе 2023 года ее срочно доставили в больницу из-за острой дыхательной недостаточности.

Бриджит Бардо посвятила кинематографу 21 год своей жизни, успев сняться в 48 картинах. Ее роль в фильме "И Бог создал женщину" (1956) стала революционной, превратив актрису в эталон красоты и лицо французской эмансипации.

В консервативной послевоенной Франции она стала предвестницей женского движения и сексуальной свободы. Бардо была одной из первых, кто осмелился появиться обнаженной на большом экране, чем навсегда изменила стандарты либерализации в кино.

На пике своей славы, в 39 лет, Бардо неожиданно для всех завершила актерскую карьеру, заявив, что устала от внимания и хочет посвятить себя настоящему делу. Она основала "Фонд Бриджит Бардо" и стала одним из самых громких голосов в борьбе за права животных.

Ухудшение здоровья Бриджит Бардо - что известно

Напомним, в октябре французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Она провела три недели в больнице Сен-Жан в Тулоне и перенесла сложную операцию.

В ноябре Брижит Бардо снова госпитализировали в клинику Сен-Жан в Тулоне. Точный диагноз актрисы не раскрывали, она находилась под наблюдением врачей.

Как сообщал Главред, на фоне проблем со здоровьем Бардо в соцсетях появились фейковые сообщения о смерти актрисы. Однако Бриджит Бардо сама их опровергла в декабре.

Об источнике: France Info France Info - это французская сеть круглосуточных новостей, входящая в состав государственного общественного вещателя Radio France. France Info работает как круглосуточная радиостанция (основана в 1987 году), телеканал новостей (запущен в 2016 году) и новостной портал.

