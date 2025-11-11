Влад Яма взялся за старое в США - что он делает

Кратко:
- Влад Яма показался в соцсетях
- Чем он занимается в США
Украинский хореограф и танцор Влад Яма, который сбежал в США во время полномасштабной войны в Украине, показал, чем он там занимается.
На своей странице в соцсетях Яма опубликовал снимок, на котором позировал в танцевальной студии и тренировал детей. Отметим, ранее хореограф показывал, что он работает диджеем на вечеринках в США.
Напомним, Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.
Личная жизнь Влада Ямы
Как известно, Влад Яма много лет состоит в браке с Лилией Ямой. Недавно она решила сделать признание о своей семейной жизни и создала целую карусель, подписав каждое фото. "Гармонии в отношениях не бывает. Потому что жизнь - не ровная гладь, а постоянные волны", - написала Лилия.
О персоне: Влад Яма
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
