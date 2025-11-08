Укр
"Муж просто прибьет": Наталья Могилевская совершила безумный поступок

Кристина Трохимчук
8 ноября 2025, 12:36
80
После поцелуя с Виталием Козловским певица решила не останавливаться.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - поцелуй / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

После концертов украинской певицы Натальи Могилевской во Дворце "Украина", где она слилась в страстном поцелуе с коллегой Виталием Козловским, артистка продолжила эпатировать публику. Певица Оля Цибульская поделилась видео в Instagram из-за кулис шоу "Утро на максимум", где произошел пикантный момент между артистками.

Наталья Могилевская решила запустить челлендж, в котором призвала пользователей делать колесо под ее новую песню. Вызов приняли ведущие шоу и Оля Цибульская - она смело выполнила трюк в студии. Певица призналась, что это не так легко, как кажется, но не могла отказать коллеге.

"Когда Наталья Могилевская говорит "делаем колесо" - никто в шоу не спорит. Мы сегодня немного гимнасты. Теперь ищем остеопата", - пошутила артистка.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская поцеловалась с Олей Цибульской / скрин с видео

Но самое интересное произошло после выполнения челленджа. В видео поклонники заметили кадры, на которых Могилевская и Цибульская целуют друг друга в губы. Это стало неожиданностью даже для Натальи, которая впоследствии, вероятно, обратилась к Виталию Козловскому с претензией.

"Что за тренд ты запустил? Какой кошмар! Меня же муж просто прибьет!", - сказала певица.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

