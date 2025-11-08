Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Батя и его скороходы": зрители высмеяли новый выпуск "Холостяка"

Кристина Трохимчук
8 ноября 2025, 11:00
62
Мемы о Тарасе Цимбалюке взорвали сеть.
Холостяк 4 выпуск
Холостяк 2025 4 выпуск - мемы про "Холостяк" / коллаж: Главред, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Кто стал героем мемов после 4 выпуска Холостяка
  • Почему зрители высмеяли Тараса Цымбалюка

В новом выпуске романтического реалити "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк решил сблизиться с участницами шоу с помощью тематических свиданий, вдохновленных сказкой "Маленький принц". Также на проект вернулась Диана Зотова.

Главред расскажет, чем на самом деле запомнился зрителям четвертый выпуск "Холостяка".

видео дня

Модный приговор для "Холостяка"

После эфира сеть взорвалась видео и комментариями о сомнительных решениях стилистов - как в отношении образов Тараса Цимбалюка, так и луков участниц шоу. Зрители сравнили стиль Холостяка с типичными луками отца "с пакетом" и в шутку добавили, что это напоминает привычные наряды для села, где всегда "есть что надеть, не переживай".

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - мемы / скрин из соцсетей
Холостяк, 14 сезон
Холостяк 14 сезон / скрин из соцсетей
Холостяк, 14 сезон, 4 серия
Холостяк 14 сезон 4 выпуск / скрин из соцсетей

Девушкам также досталось от комментаторов - зрители не оценили креатив шоу с образами, которые должны были создать участницы самостоятельно. Их луки сравнили с домашними показами мод, которые каждая устраивала в детстве.

Холостяк 14 участницы
Холостяк 14 участницы / скрин из соцсетей
Церемония роз
Церемония роз "Холостяк" / скрин из соцсетей
Кто покинул Холостяк
Кто покинул Холостяк / скрин из соцсетей

Свидание с Тарасом Цымбалюком

Критику получил и главный герой шоу за свое поведение на свиданиях. Зрители отметили его "простую" манеру общения, которая многим напомнила известную роль Карпа в сериале "Поймать Кайдаша". В сети даже появилась "азбука Цимбалюка", чтобы запечатлеть самые смешные фразы актера.

Тарас Цимбалюк свидание
Тарас Цимбалюк - "Холостяк" / скрин из соцсетей
Холостяк свидание
Холостяк свидание / скрин из соцсетей
Тарас Цимбалюк актер
Тарас Цимбалюк - актер / скрин из соцсетей

Григорий Решетник

Неизменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник активно присоединяется к обсуждению новых выпусков в Threads. Зрителям понравился его позитив и поддержка участниц - именно эти моменты стали материалом для новых мемов.

Григорий Решетник
Григорий Решетник - "Холостяк" / скрин из соцсетей
Григорий Решетник ведущий
Григорий Решетник - ведущий / скрин из соцсетей
Григорий Решетник
Григорий Решетник - мемы Холостяк / скрин из соцсетей

Возвращение Дианы Зотовой

Для зрителей не стало неожиданностью возвращение на проект участницы Дианы Зотовой, которая ранее попросила у Тараса Цимбалюка время, чтобы завершить свои рабочие дела. В сети активно обсуждают слух, что именно она может стать победительницей шоу, поэтому комментаторы внимательно ищут намеки на возможную победу девушки.

Диана Зотова
Диана Зотова - Холостяк / скрин из соцсетей
Холостяк 14 - возвращение Зотовой
Холостяк 14 - возвращение Зотовой / скрин из соцсетей

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что предательница Украины, певица Ани Лорак, показала редкое фото со своей матерью Жанной Линьковой. Снимок запроданка разместила в своем Instagram. Лорак редко публикует в соцсетях фотографии членов семьи, но решила показать поклонникам свою маму в особенный день.

Также голливудская актриса Анджелина Джоли недавно прибыла в Украину с визитом. Звезда посетила Херсон и была замечена еще в нескольких украинских городах. Знаменитость встретилась с пограничниками и получила от них памятный подарок об Украине.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

12:16Фронт
Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

11:25Украина
Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

11:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Последние новости

12:36

"Муж просто прибьет": Наталья Могилевская совершила безумный поступок

12:25

Какую посуду категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список

12:16

"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

12:15

Украинским учителям значительно повысят зарплаты: в правительстве назвали точную дату

11:59

Китайский гороскоп на завтра 9 ноября: Собакам - одиночество, Лошадям - споры

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
11:53

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории УкраиныВидео

11:40

Горит огнем: Седокова показала пораженное болезнью тело

11:39

Декабрист зацветет на Рождество: секрет кроется не в подкормке, а в температуреВидео

11:25

Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

Реклама
11:23

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

11:05

Поезда задерживаются почти на 7 часов: последствия вражеских ударов по Украине

11:00

"Батя и его скороходы": зрители высмеяли новый выпуск "Холостяка"

10:57

В РФ "гудят" об отставке Лаврова: в CNN раскрыли детали конфликта с Путиным

10:32

Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрелаФото

10:12

От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни

09:54

Путин потирает руки: после встречи Трампа и Орбана у Москвы есть повод для радости

09:35

Выглядит шикарно: появились свежие фото увядающего Брюса Уиллиса

09:30

В Украине жесткие перебои со светом: в городах нет света, воды и тепла

09:02

Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

07:59

Все в огне, есть погибшие, много пострадавших: жуткие последствия ударов по УкраинеФото

Реклама
06:10

Как РФ позорится в войне в Украинемнение

05:58

Гороскоп на завтра 9 ноября: Овнам - судьбоносная встреча, Девам - потери

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со слоном за 29 секунд

05:15

Предательница Лорак вспомнила о матери, которую вывезла в РФ - как она выглядит

04:23

Поверхности заблестят чистотой: хитрый трюк, как отмыть жирные пятна на кухне

03:35

Три знака зодиака будут "купаться" в деньгах уже вот-вот: кто сказочно разбогатеет

02:32

Раскрыт секрет древнего мега-памятника майя: причина строительства поражает

01:45

Скупердяи и трудоголики: 5 мифов о Девах, в которые легко поверить

01:32

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

01:03

Прямое попадаиние: в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку

00:30

Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

00:27

Под строгим запретом: что нельзя подключать к повербанку

07 ноября, пятница
23:35

Россияне запусти Калибры и Кинжалы по Украине: куда летят

23:26

В районе ЗАЭС введено прекращение огня, - МАГАТЕ

23:24

Как подготовить авто к зиме - семь вещей, которые нужно обязательно проверить

23:21

Кого Тарас Цимбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

22:54

Россияне атаковали Харьковскую область: КАБы ударили по АЗС, пострадали людиФото

22:23

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

22:19

Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

22:17

Интернет станет скоростным: один трюк заставит Wi-Fi "летать" как ракетаВидео

Реклама
21:50

Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на "пару проблем" ВенгрииВидео

21:46

Как страх перед магией превратился в сатиру: феномен "Конотопской ведьмы"

21:18

Психологический тест Люшера по цветам: чего именно вам больше всего не хватаетВидео

21:13

Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну

21:12

"У нас в селе "такое" задавило курей": украинцы высмеяли страшное фото Лорак

21:02

Игнорировать нельзя: какой индикатор в авто сигнализирует о серьезной проблеме

20:55

Про грязь и запах можно забыть: гениальный способ быстрой очистки микроволновкиВидео

20:52

Карта Украины может измениться: какие области могут исчезнуть или появиться

20:49

Из посудомойки в диву: сумасшедшее перевоплощение 72-летней украинки

20:26

Как по-украински сказать "собутыльник" - правильные варианты знают единицыВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять