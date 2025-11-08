"Батя и его скороходы": зрители высмеяли новый выпуск "Холостяка"

Мемы о Тарасе Цимбалюке взорвали сеть.

Холостяк 2025 4 выпуск - мемы про "Холостяк" / коллаж: Главред, скрин с видео

Кто стал героем мемов после 4 выпуска Холостяка

Почему зрители высмеяли Тараса Цымбалюка

В новом выпуске романтического реалити "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк решил сблизиться с участницами шоу с помощью тематических свиданий, вдохновленных сказкой "Маленький принц". Также на проект вернулась Диана Зотова.

Главред расскажет, чем на самом деле запомнился зрителям четвертый выпуск "Холостяка".

Модный приговор для "Холостяка"

После эфира сеть взорвалась видео и комментариями о сомнительных решениях стилистов - как в отношении образов Тараса Цимбалюка, так и луков участниц шоу. Зрители сравнили стиль Холостяка с типичными луками отца "с пакетом" и в шутку добавили, что это напоминает привычные наряды для села, где всегда "есть что надеть, не переживай".

Тарас Цимбалюк - мемы / скрин из соцсетей

Холостяк 14 сезон / скрин из соцсетей

Холостяк 14 сезон 4 выпуск / скрин из соцсетей

Девушкам также досталось от комментаторов - зрители не оценили креатив шоу с образами, которые должны были создать участницы самостоятельно. Их луки сравнили с домашними показами мод, которые каждая устраивала в детстве.

Холостяк 14 участницы / скрин из соцсетей

Церемония роз "Холостяк" / скрин из соцсетей

Кто покинул Холостяк / скрин из соцсетей

Свидание с Тарасом Цымбалюком

Критику получил и главный герой шоу за свое поведение на свиданиях. Зрители отметили его "простую" манеру общения, которая многим напомнила известную роль Карпа в сериале "Поймать Кайдаша". В сети даже появилась "азбука Цимбалюка", чтобы запечатлеть самые смешные фразы актера.

Тарас Цимбалюк - "Холостяк" / скрин из соцсетей

Холостяк свидание / скрин из соцсетей

Тарас Цимбалюк - актер / скрин из соцсетей

Григорий Решетник

Неизменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник активно присоединяется к обсуждению новых выпусков в Threads. Зрителям понравился его позитив и поддержка участниц - именно эти моменты стали материалом для новых мемов.

Григорий Решетник - "Холостяк" / скрин из соцсетей

Григорий Решетник - ведущий / скрин из соцсетей

Григорий Решетник - мемы Холостяк / скрин из соцсетей

Возвращение Дианы Зотовой

Для зрителей не стало неожиданностью возвращение на проект участницы Дианы Зотовой, которая ранее попросила у Тараса Цимбалюка время, чтобы завершить свои рабочие дела. В сети активно обсуждают слух, что именно она может стать победительницей шоу, поэтому комментаторы внимательно ищут намеки на возможную победу девушки.

Диана Зотова - Холостяк / скрин из соцсетей

Холостяк 14 - возвращение Зотовой / скрин из соцсетей

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

