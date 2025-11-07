"Есть что скрывать": участница "Холостяка" резко высказалась о Софии Шамии

Вы узнаете:
- Вика Крылас обвинила участниц "Холостяка" в неискренности
- Что она сказала про скандал Софии Шамии
Участница шоу "Холостяк" Вика Крылас поделилась своим мнением о девушках, которые пришли бороться за сердце Тараса Цимбалюка. В интервью РБК-Украина Крылас рассказала, что не все участницы были искренними с Холостяком, а также вспомнила конфликт с одной из них на проекте.
Виктория призналась, что не все девушки вели себя доброжелательно, и ей приходилось сталкиваться с агрессией в свою сторону.
"Для меня неприятным моментом было видеть некоторые реакции от девушек, особенно одной персоны. Человек, который максимально ничего из себя не представляет и ведет себя агрессивно и негативно, начал комментировать мою неискренность. Смешно, правда?", — рассказала Крылас.
По ее словам, многие участницы вжились в образы и профессионально отыгрывали свои роли в сюжете сезона. Участница, покинувшая проект после третьего выпуска, призналась, что могла бы пройти дальше, если бы поступала так же.
"Если бы я так же играла, как некоторые девушки на проекте, то, наверное, была бы в финале. Но я пришла быть собой — и это для меня важнее любого результата", — заявила Вика.
Крылас также высказалась про скандал с Софией Шамией. По ее мнению, она была одной из девушек, которые вне камер вели себя иначе.
"Я могу сказать о ней только одно: я не считаю ее искренним человеком. Вне камер она была совсем другая. Когда Оксана и Ирина задали ей вопрос, она не смогла сформулировать четкий ответ. После этого она собрала чемоданы и уехала домой, что еще раз подтверждает, ей есть что скрывать, но откровенности в ней нет", — пояснила участница.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, внесенная в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, снова оказалась в центре скандала. Ведущая вела себя неадекватно в аэропорту.
Также путинист Стас Михайлов отправляет детей из РФ. Пока артист заявлял, что все уехавшие знаменитости "еще приползут на коленях обратно", его собственные дети не видят будущего в стране-агрессоре.
Вас может заинтересовать:
- Впервые за много лет: Каменских убрала кудри и кардинально сменила образ
- Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала
- Вышла из себя: Гузеева устроила громкие разборки в аэропорту
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред