Вышла из себя: Гузеева устроила громкие разборки в аэропорту

Вы узнаете:
- Лариса Гузеева оскандалилась в Грузии
- Почему ведущая вышла из себя
Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, внесенная в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, снова оказалась в центре скандала. Как сообщают росСМИ, ведущая вела себя неадекватно в аэропорту.
По данным очевидцев, Гузеева собиралась вылететь из Тбилиси вместе со своей дочерью и ее грудным ребенком. Актриса приобрела билеты в бизнес-класс, однако при посадке выяснилось, что их места уже заняты.
Звезда устроила разборку с сотрудниками авиакомпании, громко выражая недовольство и осыпая работников оскорблениями. После примерно десяти минут скандала Гузеева все же прошла на посадку — ее разместили в бизнес-классе, но не на те места, за которые она так яростно боролась.
Напомним, что скандальной Ларисе Гузеевой не сидится в террористической РФ — ее постоянно замечают за границей. Недавно телеведущую задержали в Индонезии правоохранители из-за скандала с элитными виллами на Бали, которые она активно рекламировала.
Лариса Гузеева про войну в Украине
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева открыто поддержала полномасштабное вторжение РФ в Украину. Еще до 2022 года она публично заявляла о своей пророссийской позиции касательно Крыма, называя себя "абсолютной ватницей". После начала большой войны Гузеева поддержала действия Кремля, назвав войну "абсолютно нужным делом". Из-за таких заявлений Министерство культуры Украины еще в 2015 году внесло ее в список лиц, угрожающих национальной безопасности.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что российский певец Стас Михайлов, который восторженно поддержал террористическое вторжение РФ в Украину, решил не связывать судьбу своих детей с Россией. Пока артист заявлял, что все уехавшие знаменитости "еще приползут на коленях обратно", его собственные дети не видят будущего в стране-агрессоре.
Также Вера Брежнева похвасталась дочерью, которую не узнать. Певица редко делится семейными моментами, но решила сделать исключение для фотосессии с 15-летней дочкой. Семья устроила атмосферную съемку на пляже за границей.
Вас может заинтересовать:
- Нашел жене замену: Роман Сасанчин "засветил" лицо новой девушки
- В России уничтожают предательницу Украины Анну Асти
- Впервые за много лет: Каменских убрала кудри и кардинально сменила образ
О персоне: Лариса Гузеева
Лариса Гузеева - советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ. Член общественной организации "Союз кинематографистов России". Поддержала военное вторжение России в Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред