Вышла из себя: Гузеева устроила громкие разборки в аэропорту

Лариса Гузеева устроила скандал с работниками аэропорта.

Лариса Гузеева - скандал в аэропорту / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Гузеева, скрин из видео

Лариса Гузеева оскандалилась в Грузии

Почему ведущая вышла из себя

Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, внесенная в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, снова оказалась в центре скандала. Как сообщают росСМИ, ведущая вела себя неадекватно в аэропорту.

По данным очевидцев, Гузеева собиралась вылететь из Тбилиси вместе со своей дочерью и ее грудным ребенком. Актриса приобрела билеты в бизнес-класс, однако при посадке выяснилось, что их места уже заняты.

Гузеева унизила работников аэропорта / фото: instagram,com, Лариса Гузеева

Звезда устроила разборку с сотрудниками авиакомпании, громко выражая недовольство и осыпая работников оскорблениями. После примерно десяти минут скандала Гузеева все же прошла на посадку — ее разместили в бизнес-классе, но не на те места, за которые она так яростно боролась.

Напомним, что скандальной Ларисе Гузеевой не сидится в террористической РФ — ее постоянно замечают за границей. Недавно телеведущую задержали в Индонезии правоохранители из-за скандала с элитными виллами на Бали, которые она активно рекламировала.

Лариса Гузеева про войну в Украине

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева открыто поддержала полномасштабное вторжение РФ в Украину. Еще до 2022 года она публично заявляла о своей пророссийской позиции касательно Крыма, называя себя "абсолютной ватницей". После начала большой войны Гузеева поддержала действия Кремля, назвав войну "абсолютно нужным делом". Из-за таких заявлений Министерство культуры Украины еще в 2015 году внесло ее в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Ранее Главред сообщал, что российский певец Стас Михайлов, который восторженно поддержал террористическое вторжение РФ в Украину, решил не связывать судьбу своих детей с Россией. Пока артист заявлял, что все уехавшие знаменитости "еще приползут на коленях обратно", его собственные дети не видят будущего в стране-агрессоре.

Также Вера Брежнева похвасталась дочерью, которую не узнать. Певица редко делится семейными моментами, но решила сделать исключение для фотосессии с 15-летней дочкой. Семья устроила атмосферную съемку на пляже за границей.

О персоне: Лариса Гузеева Лариса Гузеева - советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ. Член общественной организации "Союз кинематографистов России". Поддержала военное вторжение России в Украину.

