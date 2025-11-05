Наталья Могилевская впервые рассказала о прошлом своего мужа - детали

Кратко:
- Наталья Могилевская собирается за границу с семьей
- С кем она там встретится
Украинская известная певица Наталья Могилевская в январе 2026 года планирует с детьми и мужем Валентином отправиться за границу отдыхать.
Как рассказала артистка в комментарии для "Радио Люкс", сначала они поедут в Варшаву, а затем уже дальше. Кстати, Наталья уточнила, что за время полномасштабной войны в Украине еще не покидала родную страну.
"Это будет мой первый выезд за границу. Мой муж не видел три года внука, и мы все хотим поехать в теплую страну, где он живет с его дочкой от первого брака", – поделилась Могилевская.
Певица поделилась, что внука Валентина зовут Яковом и ему пять лет.
"Невероятный и прекрасный Яшка, который такого же возраста, как и наша Сонька", – отметила артистка.
Также она призналась, что очень устала и уже мечтает об отдыхе.
Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, ведущий Алексей Суханов прокомментировал фото, на котором он поцеловал мужчину и поставил точку в сплетнях. В интервью Алине Доротюк Суханов отметил, что он поздравлял своего пиарщика Алексея Прищепу с днем рождения.
А также участница шоу "Холостяк" модель София Шамия, которая сама покинула проект, обратилась к поклонникам. На своей странице в соцсетях София рассказала то, что было вне камер шоу. Она призналась, что даже обратилась за помощью к психотерапевту и принимает антидепрессанты.
Вас может заинтересовать:
- Спала с женатым: София Шамия со скандалом покинула шоу "Холостяк"
- Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве
- "Открыто говорю": путинист Глушко рассказал все про измены Наташе Королевой
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред