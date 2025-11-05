Наталья Могилевская впервые рассказала о прошлом своего мужа - детали

Наталья Могилевская рассказала о родных своего мужа.

Наталья Могилевская рассказала о своих планах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская собирается за границу с семьей

С кем она там встретится

Украинская известная певица Наталья Могилевская в январе 2026 года планирует с детьми и мужем Валентином отправиться за границу отдыхать.

Как рассказала артистка в комментарии для "Радио Люкс", сначала они поедут в Варшаву, а затем уже дальше. Кстати, Наталья уточнила, что за время полномасштабной войны в Украине еще не покидала родную страну.

"Это будет мой первый выезд за границу. Мой муж не видел три года внука, и мы все хотим поехать в теплую страну, где он живет с его дочкой от первого брака", – поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская / instagram.com, Наталья Могилевская

Певица поделилась, что внука Валентина зовут Яковом и ему пять лет.

"Невероятный и прекрасный Яшка, который такого же возраста, как и наша Сонька", – отметила артистка.

Также она призналась, что очень устала и уже мечтает об отдыхе.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

