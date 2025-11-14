"Страшное разочарование": известная певица раскрыла главную ошибку Ирины Билык

Вы узнаете:
- Анжелика Рудницкая высказалась о Ирине Билык
- Чем певица разочаровала ее
Известная певица и основательница "Територии А" Анжелика Рудницкая рассказала об артистах, которые разочаровали ее после перехода с украинского на русский язык в своем творчестве. В интервью РБК-Украина она призналась, что решение украинской певицы Ирины Билык ошарашило ее.
По словам Рудницкой, рынок страны-агрессора был настоящим искушением для украинских артистов, ведь туда заманивали не только большими деньгами, но и отношением.
"Став популярным в России, ты мог зарабатывать намного больше. Если на украинском телевидении надо попроситься, чтобы тебя показали, то в России как только увидели яркую личность, они хватают ее, держатся за нее руками и ногами. Они таскают ее по эфирам, оплачивают переезды, всю логистику, создают комфортные условия, чтобы ты хотел еще приезжать, и это же затягивает", — рассказала Анжелика.
Основательница "Території А" вспомнила, что для многих проукраинских артистов стала разочарованием смена вектора Ирины Билык, которая была настоящим феноменом украинской сцены.
"Наверное, для многих тогдашних меломанов было страшным разочарованием, что Ирина Билык спела на русском. Она писала песни и пела на украинском. Мы очень любили эти песни, пели их. И тут вдруг: Ира, что с тобой?", — поделилась Рудницкая.
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
