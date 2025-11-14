"Страшное разочарование": известная певица раскрыла главную ошибку Ирины Билык

Ирина Билык изменила главному принципу.

Ирина Билык начинала карьеру на украинском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Известная певица и основательница "Територии А" Анжелика Рудницкая рассказала об артистах, которые разочаровали ее после перехода с украинского на русский язык в своем творчестве. В интервью РБК-Украина она призналась, что решение украинской певицы Ирины Билык ошарашило ее.

По словам Рудницкой, рынок страны-агрессора был настоящим искушением для украинских артистов, ведь туда заманивали не только большими деньгами, но и отношением.

Ирина Билык - карьера в РФ / фото: instagram.com, Ирина Билык

"Став популярным в России, ты мог зарабатывать намного больше. Если на украинском телевидении надо попроситься, чтобы тебя показали, то в России как только увидели яркую личность, они хватают ее, держатся за нее руками и ногами. Они таскают ее по эфирам, оплачивают переезды, всю логистику, создают комфортные условия, чтобы ты хотел еще приезжать, и это же затягивает", — рассказала Анжелика.

Основательница "Території А" вспомнила, что для многих проукраинских артистов стала разочарованием смена вектора Ирины Билык, которая была настоящим феноменом украинской сцены.

Ирина Билык - песни на украинском / фото: instagram.com, Ирина Билык

"Наверное, для многих тогдашних меломанов было страшным разочарованием, что Ирина Билык спела на русском. Она писала песни и пела на украинском. Мы очень любили эти песни, пели их. И тут вдруг: Ира, что с тобой?", — поделилась Рудницкая.

Ирина Билык / инфографика: Главред

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

