"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Алла Пугачева выбрала новую страну для жизни.

Алла Пугачева переезжает / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

Алла Пугачева переезжает

Где будет жить Примадонна

Российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после террористического нападения РФ, решила сменить место жительства. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что Примадонна планирует переезд в Болгарию, однако по информации росСМИ, у артистки появился и другой, более неожиданный вариант.

По данным источников, Пугачева рассматривает возможность переезда в Швейцарию. Такое решение звезда приняла ради приватности — Алла надеется, что там ее будут меньше беспокоить поклонники, которые часто узнают певицу на улицах. Однако россияне резко отреагировали на возможный переезд артистки и попытались найти в нем минусы.

видео дня

Алла Пугачева - где живет / фото: instagram.com, Максим Галкин

"В Швейцарии весьма средний ассортимент продуктов. Поэтому многие местные предпочитают отовариваться в соседних странах. Вряд ли Алла, которой 76 лет, будет мотаться, образно говоря, за колбасой и сыром в Германию. В таком возрасте уже особо не наездишься", — скептически отнеслись к решению примадонны источники росСМИ.

Напомним, ранее появилась информация, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приобрели элитную недвижимость в Болгарии стоимостью около 49 миллионов рублей. По одной из версий, решению о переезде поспособствовали публикации в СМИ, где раскрыли данные о собственности пары на Кипре.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

