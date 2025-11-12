"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Вы узнаете:
- Алла Пугачева переезжает
- Где будет жить Примадонна
Российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после террористического нападения РФ, решила сменить место жительства. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что Примадонна планирует переезд в Болгарию, однако по информации росСМИ, у артистки появился и другой, более неожиданный вариант.
По данным источников, Пугачева рассматривает возможность переезда в Швейцарию. Такое решение звезда приняла ради приватности — Алла надеется, что там ее будут меньше беспокоить поклонники, которые часто узнают певицу на улицах. Однако россияне резко отреагировали на возможный переезд артистки и попытались найти в нем минусы.
"В Швейцарии весьма средний ассортимент продуктов. Поэтому многие местные предпочитают отовариваться в соседних странах. Вряд ли Алла, которой 76 лет, будет мотаться, образно говоря, за колбасой и сыром в Германию. В таком возрасте уже особо не наездишься", — скептически отнеслись к решению примадонны источники росСМИ.
Напомним, ранее появилась информация, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приобрели элитную недвижимость в Болгарии стоимостью около 49 миллионов рублей. По одной из версий, решению о переезде поспособствовали публикации в СМИ, где раскрыли данные о собственности пары на Кипре.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
