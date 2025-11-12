Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Stars

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Кристина Трохимчук
12 ноября 2025, 16:01
115
Алла Пугачева выбрала новую страну для жизни.
Алла Пугачева переезжает
Алла Пугачева переезжает / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева переезжает
  • Где будет жить Примадонна

Российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после террористического нападения РФ, решила сменить место жительства. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что Примадонна планирует переезд в Болгарию, однако по информации росСМИ, у артистки появился и другой, более неожиданный вариант.

По данным источников, Пугачева рассматривает возможность переезда в Швейцарию. Такое решение звезда приняла ради приватности — Алла надеется, что там ее будут меньше беспокоить поклонники, которые часто узнают певицу на улицах. Однако россияне резко отреагировали на возможный переезд артистки и попытались найти в нем минусы.

видео дня
Алла Пугачева
Алла Пугачева - где живет / фото: instagram.com, Максим Галкин

"В Швейцарии весьма средний ассортимент продуктов. Поэтому многие местные предпочитают отовариваться в соседних странах. Вряд ли Алла, которой 76 лет, будет мотаться, образно говоря, за колбасой и сыром в Германию. В таком возрасте уже особо не наездишься", — скептически отнеслись к решению примадонны источники росСМИ.

Напомним, ранее появилась информация, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приобрели элитную недвижимость в Болгарии стоимостью около 49 миллионов рублей. По одной из версий, решению о переезде поспособствовали публикации в СМИ, где раскрыли данные о собственности пары на Кипре.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что участницу романтического реалити "Холостяк-14" Диану Зотову, которую Тарас Цимбалюк вернул на проект в четвертом выпуске, заметили на улицах Тбилиси. В Threads появились фотографии девушки в свадебном платье, что вызвало волну обсуждений.

Также певица Екатерина Бужинская получила травму глаза, что требовало немедленной госпитализации. Однако певица решила не отменять концерты и выступала в темных очках. Как уточнила Бужинская, причиной воспаления стало интенсивное использование контактных линз во время гастролей.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 ноября (обновляется)

