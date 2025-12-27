"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

Ведущей понадобится медицинская помощь.

Леся Никитюк заболела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Леся Никитюк заболела

Какие у нее симптомы

Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками в Instagram, что испытывает проблемы со здоровьем. По словам телеведущей, она стала болеть слишком часто.

Леся опубликовала в Stories фото легкого супа, которым питается во время недомогания, и пояснила, что стало причиной ее плохого самочувствия. У Никитюк поднялась температура до 39 градусов, однако других признаков болезни не появилось. Она предположила, что заболела гриппом, но тесты не подтвердили наличие вируса.

Леся Никитюк про диагноз / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Мамку что-то второй раз за 4 месяца подкосило. Делаю тесты - нет никакого гриппа. А температура до 39", — пожаловалась знаменитость.

Телеведущая пообещала поклонникам, что обратится к врачу и займется лечением.

"Скоро чекап и терапия", — написала Никитюк.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

