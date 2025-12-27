Укр
"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

Кристина Трохимчук
27 декабря 2025, 16:47
35
Ведущей понадобится медицинская помощь.
Леся Никитюк
Леся Никитюк заболела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк заболела
  • Какие у нее симптомы

Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками в Instagram, что испытывает проблемы со здоровьем. По словам телеведущей, она стала болеть слишком часто.

Леся опубликовала в Stories фото легкого супа, которым питается во время недомогания, и пояснила, что стало причиной ее плохого самочувствия. У Никитюк поднялась температура до 39 градусов, однако других признаков болезни не появилось. Она предположила, что заболела гриппом, но тесты не подтвердили наличие вируса.

видео дня
Леся Никитюк
Леся Никитюк про диагноз / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Мамку что-то второй раз за 4 месяца подкосило. Делаю тесты - нет никакого гриппа. А температура до 39", — пожаловалась знаменитость.

Телеведущая пообещала поклонникам, что обратится к врачу и займется лечением.

"Скоро чекап и терапия", — написала Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

