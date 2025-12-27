"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

Вы узнаете:
- Леся Никитюк заболела
- Какие у нее симптомы
Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками в Instagram, что испытывает проблемы со здоровьем. По словам телеведущей, она стала болеть слишком часто.
Леся опубликовала в Stories фото легкого супа, которым питается во время недомогания, и пояснила, что стало причиной ее плохого самочувствия. У Никитюк поднялась температура до 39 градусов, однако других признаков болезни не появилось. Она предположила, что заболела гриппом, но тесты не подтвердили наличие вируса.
"Мамку что-то второй раз за 4 месяца подкосило. Делаю тесты - нет никакого гриппа. А температура до 39", — пожаловалась знаменитость.
Телеведущая пообещала поклонникам, что обратится к врачу и займется лечением.
"Скоро чекап и терапия", — написала Никитюк.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский актер Тарас Цимбалюк, который недавно объявил, кто выиграл шоу "Холостяк" 2025, отреагировал на слухи о воссоединении со своей бывшей девушкой Светланой Готочкиной. Он выложил в Instagram шутку, созданную поклонниками проекта, и прокомментировал ее.
Также украинские звезды показали последствия атаки на Киев и рассказали, как пережили происходящее. Жена Виктора Павлика рассказала о последствиях удара террористической РФ по столичному жилому комплексу, где сейчас проживает семья артиста.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
