"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по Киеву

Знаменитости поделились, как пережили страшную атаку РФ на столицу.

Tayanna рассказала о прилете возле своего дома / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

РФ массировано атаковала Киев

Кто из звезд пострадал от российского удара

В ночь и утром 27 декабря армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Украинские звезды показали последствия атаки и рассказали, как пережили происходящее.

Главред расскажет, как знаменитости провели эту страшную ночь.

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика рассказала о последствиях удара террористической РФ по столичному жилому комплексу, где сейчас проживает семья артиста. По словам Екатерины, она была уверена, что удар пришелся именно по их дому.

"Мы целые... Я была уверена, что прилет в наш дом, потому что невозможно было открыть дверь. Какой-то сильный воздух дул в подъезде и сработала сигнализация", — сообщила она.

РФ ударила по столичному ЖК, где живет семья Виктора Павлика / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Оказалось, что удар пришелся в соседний дом. На место оперативно прибыли спасательные службы. Репяхова до сих пор не может поверить, что была настолько близко к эпицентру атаки.

Tayanna

Певица Tayanna записала видео, где рассказала о прилете возле ее дома. Также от удара РФ пострадал дом престарелых неподалеку. Она сообщила, что сейчас проводится эвакуация стариков и попросила помощи у подписчиков с одеждой, обувью и одеялами. Tayanna показала пожар, который начался после попадания шахеда в жилой дом, и назвала происходящее настоящим адом.

"Вот такой пожар, прилетел просто шахед. Это просто ад. И оно еще взрывается, потому что дома на газу", — сообщила артистка.

Пожар после прилета шахеда / скрин из видео

MamaRika

Украинская певица MamaRika поделилась эмоциями после пережитого во время ночной атаки. По словам артистки, это была одна из самых страшных ночей за время полномасштабного вторжения, и она не была уверена, что выживет.

"Наверное, одна из самых страшных ночей! Несколько раз думала, что это конец... После такого сил нет ни на что. Просто благодарю Богов, что мы живы, такой вот базовый минимум", — написала MamaRika.

MamaRika про атаку на Киев 27 декабря / фото: instagram.com, MamaRika

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина показала фото с сыном из укрытия, где они провели более 10 часов. Она не сдерживала эмоций и поделилась своими размышлениями о парадоксах современности.

"Идет десятый час, как мы в метро читаем про ужасные последствия ночного ада в Киеве. Из стабильного — сильное желание, чтобы один маразматичный дед лег в дурдом, а второй в цинковый гроб", — мрачно заметила Маша.

Маша Ефросинина с сыном в метро / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Джамала

Победительница "Евровидения" Джамала тоже поделилась видео с последствиями обстрела и рассказала о своем опыте общения с иностранцами, пытающимися понять украинские реалии.

"Когда друзья из других стран спрашивают, как такое возможно, я и сама не знаю. Вчера — детский спектакль, елки, праздник, а этой ночью — ракеты и шахеды без остановки, и до сих пор продолжается", — написала артистка.

Джамала про последствия удара по Киеву 27 декабря / фото: instagram.com, Джамала

Монатик

О трагических событиях коротко высказался и Монатик, передав слова поддержки пострадавшим.

"Родной Киев, держимся! Очень тяжелая ночь. Мои соболезнования всем пострадавшим", — написал он.

Монатик соболезнует пострадавшим от атаки на Киев 27 декабря / фото: instagram.com, Монатик

