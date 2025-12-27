Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по Киеву

Кристина Трохимчук
27 декабря 2025, 13:58
457
Знаменитости поделились, как пережили страшную атаку РФ на столицу.
Tayanna рассказала о прилете возле своего дома
Tayanna рассказала о прилете возле своего дома / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • РФ массировано атаковала Киев
  • Кто из звезд пострадал от российского удара

В ночь и утром 27 декабря армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Украинские звезды показали последствия атаки и рассказали, как пережили происходящее.

Главред расскажет, как знаменитости провели эту страшную ночь.

видео дня

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика рассказала о последствиях удара террористической РФ по столичному жилому комплексу, где сейчас проживает семья артиста. По словам Екатерины, она была уверена, что удар пришелся именно по их дому.

"Мы целые... Я была уверена, что прилет в наш дом, потому что невозможно было открыть дверь. Какой-то сильный воздух дул в подъезде и сработала сигнализация", — сообщила она.

РФ ударила по столичному ЖК
РФ ударила по столичному ЖК, где живет семья Виктора Павлика / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Оказалось, что удар пришелся в соседний дом. На место оперативно прибыли спасательные службы. Репяхова до сих пор не может поверить, что была настолько близко к эпицентру атаки.

Tayanna

Певица Tayanna записала видео, где рассказала о прилете возле ее дома. Также от удара РФ пострадал дом престарелых неподалеку. Она сообщила, что сейчас проводится эвакуация стариков и попросила помощи у подписчиков с одеждой, обувью и одеялами. Tayanna показала пожар, который начался после попадания шахеда в жилой дом, и назвала происходящее настоящим адом.

"Вот такой пожар, прилетел просто шахед. Это просто ад. И оно еще взрывается, потому что дома на газу", — сообщила артистка.

Пожар после прилета шахеда
Пожар после прилета шахеда / скрин из видео

MamaRika

Украинская певица MamaRika поделилась эмоциями после пережитого во время ночной атаки. По словам артистки, это была одна из самых страшных ночей за время полномасштабного вторжения, и она не была уверена, что выживет.

"Наверное, одна из самых страшных ночей! Несколько раз думала, что это конец... После такого сил нет ни на что. Просто благодарю Богов, что мы живы, такой вот базовый минимум", — написала MamaRika.

MamaRika про атаку на Киев 27 декабря
MamaRika про атаку на Киев 27 декабря / фото: instagram.com, MamaRika

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина показала фото с сыном из укрытия, где они провели более 10 часов. Она не сдерживала эмоций и поделилась своими размышлениями о парадоксах современности.

"Идет десятый час, как мы в метро читаем про ужасные последствия ночного ада в Киеве. Из стабильного — сильное желание, чтобы один маразматичный дед лег в дурдом, а второй в цинковый гроб", — мрачно заметила Маша.

Маша Ефросинина с сыном в метро
Маша Ефросинина с сыном в метро / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Джамала

Победительница "Евровидения" Джамала тоже поделилась видео с последствиями обстрела и рассказала о своем опыте общения с иностранцами, пытающимися понять украинские реалии.

"Когда друзья из других стран спрашивают, как такое возможно, я и сама не знаю. Вчера — детский спектакль, елки, праздник, а этой ночью — ракеты и шахеды без остановки, и до сих пор продолжается", — написала артистка.

Джамала про последствия удара по Киеву 27 декабря
Джамала про последствия удара по Киеву 27 декабря / фото: instagram.com, Джамала

Монатик

О трагических событиях коротко высказался и Монатик, передав слова поддержки пострадавшим.

"Родной Киев, держимся! Очень тяжелая ночь. Мои соболезнования всем пострадавшим", — написал он.

Монатик соболезнует пострадавшим от атаки на Киев 27 декабря
Монатик соболезнует пострадавшим от атаки на Киев 27 декабря / фото: instagram.com, Монатик

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщил, что Тарас Цимбалюк выбрал победительницу проекта "Холостяк" — ею стала Надин Головчук. Девушка впервые вышла на связь в Instagram после финала и поблагодарила поклонников за поддержку и теплые слова.

Также третья жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука раскрыла жесткие подробности его развода с юристкой Кристиной Горняк. Екатерина возмущена, что вторая жена ведущего не спешит идти на сделку и продавать дом, который они приобрели до развода.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Джамала

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:50Война
Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

15:32Война
Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:17Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

Последние новости

15:50

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:32

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

15:08

Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

14:55

Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего

14:17

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
14:05

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

13:58

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по КиевуВидео

13:21

Дроновка под контролем Украины несмотря на попытки РФ закрепиться: детали

13:21

Очередной обстрел как месседж: Сибига объяснил логику действий Кремля

Реклама
12:59

Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

12:43

Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

12:42

Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

12:31

"Первая фотография": победительница "Холостяка" вышла на связь после финала

12:23

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

11:50

Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возрослоФото

11:30

Крыла матом и разбила пол: жены Остапчука развязали новый конфликт

11:21

РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор

10:56

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по УкраинеФото

10:46

Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти

10:25

Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

Реклама
10:23

Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

10:16

РФ массированно атаковала Киев и область, есть жертвы и раненые: все последствия

09:46

Удар РФ по Киевской области: погибла женщина, под атакой - инфраструктура и домаФотоВидео

09:31

Войска РФ уступают: Путин открыто назвал преимущество Украины на фронте

09:14

Астрологи назвали пять самых харизматичных женщин по знаку зодиака

08:59

Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским

08:52

В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления

08:38

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин

08:10

Как Медведев опозорился и раскрыл проблемы оккупантовмнение

07:30

РФ всю ночь и утро массированно атакует Киев и область: горят жилые дома, есть раненыеФотоВидео

06:10

Борьба с символами путем сноса памятников бесполезнамнение

06:00

"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

05:30

Как правильно приготовить Мимозу: пять вариаций легендарного коктейля

05:02

Как закрыть уже открытую консервную банку за несколько секунд: крутой трюк

04:30

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

03:05

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

01:45

Больше, чем людей: знаки зодиака, которые обожают животных

01:36

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

Реклама
01:12

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

00:09

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

26 декабря, пятница
23:16

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

23:08

Кто стал победительницей "Холостяка" - Цымбалюк ошеломил своим выбором

22:59

Будет ли доллар по 50 гривен: появился неожиданный прогноз на 2026 год

22:53

"Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка

21:55

НАТО внезапно понадобилась помощь Украины: о чем просит у нас Альянс

21:40

Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

21:20

Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

21:11

Шесть знаков китайского зодиака будут купаться в деньгах весь 2026 год - кто они

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять