Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

Вчера, 26 декабря, в эфир вышел финал романтического реалити "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк выбрал победительницу проекта — ей стала Надин Головчук. Тем временем победительница прошлого сезона Инна Белень в Instagram обратилась к Анастасии Половинкиной, с которой актер попрощался на последней церемонии.
Девушка решила поддержать финалистку и опубликовала теплые слова в соцсетях. Она призналась, что знала имя победительницы, однако Анастасия приложила огромные усилия, чтобы раскрыться на проекте.
"Если бы я не знала, кто победит, то после сегодняшнего вашего свидания я бы долго думала. Анастасия, как ты раскрылась в последние недели", — восхитилась Белень.
Инна также пожелала Половинкиной счастья в личной жизни — хотя победительница "Холостяка" не встречается с Александром Тереном, сейчас она находится в счастливых отношениях.
"Желаю, чтобы ты нашла своего человека, который будет ценить тебя просто за то, что ты есть. Потому что ты сильная и крутая. А после проекта личная жизнь налаживается, это проверенный факт", — написала победительница "Холостяка".
Ранее Главред сообщал, что украинский поэт Евгений Рыбчинский дал большое интервью, в котором рассказал о настоящих взглядах бывшего народного артиста Украины Александра Малинина, начавшего поддерживать террористическую РФ.
Также финалистка шоу "Холостяк" Надин Головчук дала фанатам реалити почву для сплетен о том, что Тарас Цимбалюк не выбрал ее. Поклонники в Threads заметили странную оговорку девушки. Ей задали вопрос о том, были ли у участниц реалити интимные отношения во время шоу.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
