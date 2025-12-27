Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

Победительница "Холостяка 13" решила поддержать Анастасию Половинкину.

Инни Белень про финалистку "Холостяк 14" Анастасию Половинкину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень, Анастасия Половинкина

Инна Белень прокомментировала финал "Холостяка"

Что она сказала проигравшей Половинкиной

Вчера, 26 декабря, в эфир вышел финал романтического реалити "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк выбрал победительницу проекта — ей стала Надин Головчук. Тем временем победительница прошлого сезона Инна Белень в Instagram обратилась к Анастасии Половинкиной, с которой актер попрощался на последней церемонии.

Девушка решила поддержать финалистку и опубликовала теплые слова в соцсетях. Она призналась, что знала имя победительницы, однако Анастасия приложила огромные усилия, чтобы раскрыться на проекте.

Кто выиграл "Холостяк 14" / скрин из видео

"Если бы я не знала, кто победит, то после сегодняшнего вашего свидания я бы долго думала. Анастасия, как ты раскрылась в последние недели", — восхитилась Белень.

Инна также пожелала Половинкиной счастья в личной жизни — хотя победительница "Холостяка" не встречается с Александром Тереном, сейчас она находится в счастливых отношениях.

Инна Белень про Холостяк 2025 финал / фото: instagram.com, Инна Белень

"Желаю, чтобы ты нашла своего человека, который будет ценить тебя просто за то, что ты есть. Потому что ты сильная и крутая. А после проекта личная жизнь налаживается, это проверенный факт", — написала победительница "Холостяка".

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

