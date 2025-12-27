Укр
Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

Кристина Трохимчук
27 декабря 2025, 10:25
87
Победительница "Холостяка 13" решила поддержать Анастасию Половинкину.
Инни Белень про финалистку
Инни Белень про финалистку "Холостяк 14" Анастасию Половинкину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень, Анастасия Половинкина

Вы узнаете:

  • Инна Белень прокомментировала финал "Холостяка"
  • Что она сказала проигравшей Половинкиной

Вчера, 26 декабря, в эфир вышел финал романтического реалити "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк выбрал победительницу проекта — ей стала Надин Головчук. Тем временем победительница прошлого сезона Инна Белень в Instagram обратилась к Анастасии Половинкиной, с которой актер попрощался на последней церемонии.

Девушка решила поддержать финалистку и опубликовала теплые слова в соцсетях. Она призналась, что знала имя победительницы, однако Анастасия приложила огромные усилия, чтобы раскрыться на проекте.

видео дня
Кто выиграл
Кто выиграл "Холостяк 14" / скрин из видео

"Если бы я не знала, кто победит, то после сегодняшнего вашего свидания я бы долго думала. Анастасия, как ты раскрылась в последние недели", — восхитилась Белень.

Инна также пожелала Половинкиной счастья в личной жизни — хотя победительница "Холостяка" не встречается с Александром Тереном, сейчас она находится в счастливых отношениях.

Инна Белень про Холостяк 2025 финал
Инна Белень про Холостяк 2025 финал / фото: instagram.com, Инна Белень

"Желаю, чтобы ты нашла своего человека, который будет ценить тебя просто за то, что ты есть. Потому что ты сильная и крутая. А после проекта личная жизнь налаживается, это проверенный факт", — написала победительница "Холостяка".

Ранее Главред сообщал, что украинский поэт Евгений Рыбчинский дал большое интервью, в котором рассказал о настоящих взглядах бывшего народного артиста Украины Александра Малинина, начавшего поддерживать террористическую РФ.

Также финалистка шоу "Холостяк" Надин Головчук дала фанатам реалити почву для сплетен о том, что Тарас Цимбалюк не выбрал ее. Поклонники в Threads заметили странную оговорку девушки. Ей задали вопрос о том, были ли у участниц реалити интимные отношения во время шоу.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

