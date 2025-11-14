Укр
"Первые предатели": известная певица ошеломила признанием о Козловском

Элина Чигис
14 ноября 2025, 09:36
161
Раньше Рудницкая и Козловский были в дружеских отношениях.
Виталий Козловский
Виталий Козловский попал в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Кратко:

  • Рудницкая высказалась о Козловском
  • За что она его раскритиковала

Украинская известная певица Анжелика Рудницкая раскритиковала певца Виталия Козловского за его прошлые поступки.

В интервью РБК-Украина артистка отметила, что тяжело простить Козловскому выступление на Красной площади в 2018 году и высказалась о его службе в ВСУ.

видео дня

"Для меня нет. Потому что маникюр этого военного лучше, чем у нас с вами. Я много раз была на фронте и не видела у военных этих маникюров. Возможно, я не права, но я хочу от него это услышать. Вот у меня с Виталием Козловским много лет были очень дружеские отношения. И мне было невероятно обидно видеть не только его выступление на Красной площади, но и с букетом у Штепы, которая открывала ворота и встречала с хлебом-солью оккупантов в Славянске, где страдали люди", - поделилась Анжелика.

Виталий Козловский
Виталий Козловский / фото: instagram.com, Виталий Козловский

Также она рассказала, что командир Виталия обещал, что армия "перевоспитает" певца, поэтому она искренне верит, что он осознал свои ошибки.

Виталий Козловский с сыном
Виталий Козловский с сыном / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"У человека должна быть четкая концепция, позиция. Она может сформироваться. Человек же развивается, в частности, интеллектуально. Он выбрасывает из себя лишнее, мы говорили о том балласте. Но чем он наполняется? Если новыми смыслами, я рада, я готова поддержать. Но я боюсь людей, которые туда-сюда. Эти люди - первые предатели, потому что им все равно, они как флюгеры", - добавила Рудницкая.

Инфографика, Козловский
Виталий Козловский / Инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на заявление бывшего пиарщика Егора Кирьянова об угрозах с ее стороны. Он утверждает, что попросил Санину отдать ему невыплаченные деньги, но она в ответ пригрозила ему судом.

А также Людмила Оверковская впервые прокомментировала расставание с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу. У Людмилы спросили поклонники, почему она рассталась с бизнесменом, на что она обвинила его в употреблении запретных веществ.

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анжелика Рудницкая скандал Виталий Козловский новости шоу бизнеса
