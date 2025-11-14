"Первые предатели": известная певица ошеломила признанием о Козловском

Кратко:
- Рудницкая высказалась о Козловском
- За что она его раскритиковала
Украинская известная певица Анжелика Рудницкая раскритиковала певца Виталия Козловского за его прошлые поступки.
В интервью РБК-Украина артистка отметила, что тяжело простить Козловскому выступление на Красной площади в 2018 году и высказалась о его службе в ВСУ.
"Для меня нет. Потому что маникюр этого военного лучше, чем у нас с вами. Я много раз была на фронте и не видела у военных этих маникюров. Возможно, я не права, но я хочу от него это услышать. Вот у меня с Виталием Козловским много лет были очень дружеские отношения. И мне было невероятно обидно видеть не только его выступление на Красной площади, но и с букетом у Штепы, которая открывала ворота и встречала с хлебом-солью оккупантов в Славянске, где страдали люди", - поделилась Анжелика.
Также она рассказала, что командир Виталия обещал, что армия "перевоспитает" певца, поэтому она искренне верит, что он осознал свои ошибки.
"У человека должна быть четкая концепция, позиция. Она может сформироваться. Человек же развивается, в частности, интеллектуально. Он выбрасывает из себя лишнее, мы говорили о том балласте. Но чем он наполняется? Если новыми смыслами, я рада, я готова поддержать. Но я боюсь людей, которые туда-сюда. Эти люди - первые предатели, потому что им все равно, они как флюгеры", - добавила Рудницкая.
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
