Выступал на День Победы в Москве: Рудницкая оскорбилась орденом Козловского

Виталий Козловский / https://www.instagram.com/vkozlovskiy/

Популярная певица 90-х Анжелика Рудницкая возмутилась тем, что эстрадный укрианский певец Виталий Козловский получил орден "За заслуги" ІІІ степени. Певица напомнила, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года вела войну на Донбассе, выступал на российском Дне победы.

Решение правительства Рудницкая назвала "плевком в лицо украинскому народу". Она рассказала об этом в интервью Елене Берестенко на YouTube.

"В 2018 году Виталий Козловский на День победы в Москве выступал. Власть это не остановило, и они ему дали орден", – сказала звезда. Рудницкая также вспомнила о том дне, когда Козловский приехал с огромным букетом к экс-меру Славянска Неле Штепе, которая поддержала оккупантов.

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"За что им дали орден? Я считаю, что украинскому обществу плюнули в лицо. Мне это крайне неприятно. Если мы будем делать вид, что мы этого не замечаем, то мы не выучили никаких уроков", – подчеркнула Рудницкая.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский после тяжелого разрыва отношения с журналисткой Раминой, оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Из-за амплуа затворника, рядом с которым никогда не видят женщин, в тусовке украинского шоу-бизнеса об артисте ходят два слуха.

Одни утверждают, что Виталий Козловский - скрытый гомосексуалист, другие - что он состоит в отношениях со своей директоркой Юлией Бакуменко. В интервью Славе Демину певец отказался отвечать, какая из этих сплетен - правда.

"Кто, что хочет, то себе и выбирает, в то и верит. Я не вижу необходимости в том, чтобы светить личную жизнь и рассказывать. Со временем, может быть, я об этом расскажу. Я так часто и так много рассказывал о своей вечной не складывающейся личной жизни… Когда изменится что-то радикально, возможно, я об этом сообщу", - поспешил сменить тему певец.

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