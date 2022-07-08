Виталий Козловский рассказал, как на 9 мая выступал в Москве

Виталий Козловский рассказал о выступлении в Москве на 9 мая / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас отстаивает активную проукраинскую позицию и дает концерты для ВСУ, в интервью для Ранку з Україною рассказал, что тоже однажды соблазнился на рашистские деньги.

Во время разговора с журналистом о знаменитостях украинского происхождения, которые оказались коллаборантами, певец выразил мысль о том, что в обстоятельствах полномасштабной войны, которую развернули в нашей стране оккупанты, имеет значение лишь то, какой позиции они придерживаются сейчас.

"Я так же совершил в жизни ошибку и на 9 мая, дурбецало, поехал в Москву. Правда. Сам себя кляну за это. Но я тогда был очень бессознательным. Сегодня очень важно, кто как себя ведет после 24-го (февраля - прим. редактора)", - заявляет Козловский. Речь идет о концерте, который певец дал в столице РФ в 2018 году.

К нему "сознательность" пришла с войной. Те же из артистов, которые остались в стране-агрессоре, молчат о войне или заняли позицию "голубя мира", чтобы обезопасить свои деньги, певец нецензурно обозвал, отказавшись называть их имена.

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Ранее певец Виталий Козловский рассказал, как его "хоронили" рашисты - в российской версии популярного информационного ресурса Википедия в статье об артисте появилась дата его смерти.

До этого Виталий Козловский довольно резко ответил хейтерам, раскритиковавшим его новый клип на песню Інша весна. В апреле Козловский выпустил новый клип. В ролике исполнитель появился на фоне разрушенных киевских домов. Впрочем, некоторые пользователи не оценили работу и заявили, что это "танцы на костях".

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