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Козловский "проклял и послал куда подальше" своих родных в Москве

27 апреля 2022, 13:25

Певец признался, что у него сложные отношения с сестрой.

Козловский "проклял и послал куда подальше" своих родных в Москве / скриншот

Украинский певец Виталий Козловский признался, что из-за конфликтов прекратил общение со своими родственниками из России.

Артист поделился, что у него по линии отца есть сводная сестра, проживающая в Москве.

Отец певца скончался в августе прошлого года. Козловский говорит, что сегодня ему было бы очень тяжело жить с его честным отношением к жизни.

"Его дочь и внук проживают в Москве, он бы не смог воспринимать это нормально. И конфликты были бы. Я с ними сегодня не общаюсь. Первые десять дней еще пытался с ними говорить, объяснять, но тщетно. Многих проклял и послал куда подальше", – рассказал Козловский.

Читайте такжеАндрей Макаревич рассказал, кого в России он считает дурачьемКозловский признался, если случится так, что в их ЖК зайдут российские войска, то он готов умереть, если убьет хотя бы одного захватчика.

"Если случится так, что сюда зайдут российские войска, то я хочу умирать не с преломленными за голову руками и стоя на коленях. Если и умирать, то хочу убить по меньшей мере одного рашиста. Если уйду на тот свет, то со мной уйдет и хотя бы одна сволочь, которая приперлась сюда, когда ее не ждали и не ждут", — сказал артист.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки бомбежки. Певец показал реалии украинской столицы после прихода "освободителей".

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война в Украине Виталий Козловский
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