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"Это крик души": Козловский выпустил новую песню, записанную под звуки бомбежки Киева и сирен

19 апреля 2022, 04:00

Козловский презентовал новую песню.

Виталий Козловский
Виталий Козловский как и все украинцы тяжело переживает войну в Украине/ Прес-сслужба

Украинский певец Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки бомбежки.

Певец показал реалии украинской столицы после прихода "освободителей".

"Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю", - рассказал артист.

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Певец рассказал, что видео снято в тех местах Киева, которые больше всего пострадали от обстрелов со стороны российских оккупантов.

"Это не видеоклип в привычном понимании этого слова, это скорее оперативная хроника, каждый кадр которой жив и честен. Разрушения ужасны. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю", - рассказал артист, описывая клип на песню "Інша весна".

Напомним, украинская певица Оля Полякова жестко обратилась к Филиппу Киркорову, который своим недавним постом поддержал жену беглого Медведчука Оксану Марченко, которая в разных образах и "лицах", обращается то к президенту Зеленскому, то Эрдогану, то вообще к принцу Саудовской Аравии.

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война в Украине Виталий Козловский
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