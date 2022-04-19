"Это крик души": Козловский выпустил новую песню, записанную под звуки бомбежки Киева и сирен

Виталий Козловский как и все украинцы тяжело переживает войну в Украине/ Прес-сслужба

Украинский певец Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки бомбежки.

Певец показал реалии украинской столицы после прихода "освободителей".

"Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю", - рассказал артист.

Читайте такжеВиталий Козловский стал неузнаваем - певец кардинально сменил имидж

Певец рассказал, что видео снято в тех местах Киева, которые больше всего пострадали от обстрелов со стороны российских оккупантов.

"Это не видеоклип в привычном понимании этого слова, это скорее оперативная хроника, каждый кадр которой жив и честен. Разрушения ужасны. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю", - рассказал артист, описывая клип на песню "Інша весна".

Напомним, украинская певица Оля Полякова жестко обратилась к Филиппу Киркорову, который своим недавним постом поддержал жену беглого Медведчука Оксану Марченко, которая в разных образах и "лицах", обращается то к президенту Зеленскому, то Эрдогану, то вообще к принцу Саудовской Аравии.