Виталий Козловский неоднозначно отреагировал на слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации

Виталий Козловский ответил на слухи о его гомосексуальности / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info, pixabay.com

Украинский певец Виталий Козловский после тяжелого разрыва отношения с журналисткой Раминой, оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Из-за амплуа затворника, рядом с которым никогда не видят женщин, в тусовке украинского шоу-бизнеса об артисте ходят два слуха.

Одни утверждают, что Виталий Козловский - скрытый гомосексуалист, другие - что он состоит в отношениях со своей директоркой Юлией Бакуменко. В интервью Славе Демину певец отказался отвечать, какая из этих сплетен - правда.

"Кто, что хочет, то себе и выбирает, в то и верит. Я не вижу необходимости в том, чтобы светить личную жизнь и рассказывать. Со временем, может быть, я об этом расскажу. Я так часто и так много рассказывал о своей вечной не складывающейся личной жизни… Когда изменится что-то радикально, возможно, я об этом сообщу", - поспешил сменить тему певец.

Однако, от наводящего вопроса Демина Козловский уклоняться не стал, и подтвердил - он сейчас не одинок, и состоит в романтических отношениях.

"Если бы у меня сегодня не было личной жизни, я бы сошел с ума наверное. Во время войны потребность в любви, потребность в поддержке, в понимании, в каких-то теплых прикосновениях – это большая необходимость. Во время войны ты понимаешь, как важно в этой жизни иметь своего человека", - поделился артист.

Читайте такжеТину Кароль застукали на прогулке с загадочным мужчиной

Ранее певец Виталий Козловский рассказал, как его "хоронили" рашисты - в российской версии популярного информационного ресурса Википедия в статье об артисте появилась дата его смерти.

До этого Виталий Козловский довольно резко ответил хейтерам, раскритиковавшим его новый клип на песню Інша весна. В апреле Козловский выпустил новый клип. В ролике исполнитель появился на фоне разрушенных киевских домов. Впрочем, некоторые пользователи не оценили работу и заявили, что это "танцы на костях".

Другие новости: