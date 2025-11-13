"Запугивание и манипуляции": Юлия Санина оказалась в опасности

Юлия Санина опасается за своих близких.

Юлия Санина вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Санина

Вы узнаете:

Юлия Санина рассказала о проблемах с бывшим пиарщиком

Как она решает вопрос

Украинская известная певица и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на заявление бывшего пиарщика Егора Кирьянова об угрозах с ее стороны. Он утверждает, что попросил Санину отдать ему невыплаченные деньги, но она в ответ пригрозила ему судом.

На странице группы в Telegram появилось сообщение о том, что претензии Кирьянова являются "необоснованными и не подтвержденными договорными документами".

Сообщается, что он в январе нарушил договоренности о завершении сотрудничества и пытается нанести группе ущерб.

"Уже в течение многих месяцев я, моя команда, партнеры и даже мои родители сталкиваемся с попытками давления, запугивания и манипуляций со стороны бывшего менеджера. Последние публикации в его соцсетях - очередное проявление этого деструктивного поведения", - написано в заявлении.

Заявление Юлии Саниной / фото: скрин t.me/the_hardkiss

Также Юлия заверила, что дальнейшее урегулирование скандала осуществляется юридическими представителями.

Юлия Санина о муже

Юлия Санина ранее рассказала, как ее мужу удалось выехать из Украины во время полномасштабного вторжения.

Юлия Санина с мужем / фото: t.me/the_hardkiss

"Кто давно подписан на меня в Instagram знают, что мы выехали из Украины еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Наша семья решила остаться за границей, у нас была такая возможность. Я каждый день благодарю бога за то, что ни я, ни мой ребенок, ни семья нет видели того ужаса - начала полномасштабного вторжения и не видим его до сих пор", - сказала певица.

О персоне: Юлия Санина Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая, сообщает Википедия. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

