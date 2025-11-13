"Запугивание и манипуляции": Юлия Санина оказалась в опасности

Вы узнаете:
- Юлия Санина рассказала о проблемах с бывшим пиарщиком
- Как она решает вопрос
Украинская известная певица и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на заявление бывшего пиарщика Егора Кирьянова об угрозах с ее стороны. Он утверждает, что попросил Санину отдать ему невыплаченные деньги, но она в ответ пригрозила ему судом.
На странице группы в Telegram появилось сообщение о том, что претензии Кирьянова являются "необоснованными и не подтвержденными договорными документами".
Сообщается, что он в январе нарушил договоренности о завершении сотрудничества и пытается нанести группе ущерб.
"Уже в течение многих месяцев я, моя команда, партнеры и даже мои родители сталкиваемся с попытками давления, запугивания и манипуляций со стороны бывшего менеджера. Последние публикации в его соцсетях - очередное проявление этого деструктивного поведения", - написано в заявлении.
Также Юлия заверила, что дальнейшее урегулирование скандала осуществляется юридическими представителями.
Юлия Санина о муже
Юлия Санина ранее рассказала, как ее мужу удалось выехать из Украины во время полномасштабного вторжения.
"Кто давно подписан на меня в Instagram знают, что мы выехали из Украины еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Наша семья решила остаться за границей, у нас была такая возможность. Я каждый день благодарю бога за то, что ни я, ни мой ребенок, ни семья нет видели того ужаса - начала полномасштабного вторжения и не видим его до сих пор", - сказала певица.
О персоне: Юлия Санина
Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая, сообщает Википедия. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.
