"Запугивание и манипуляции": Юлия Санина оказалась в опасности

13 ноября 2025, 21:37
Юлия Санина опасается за своих близких.
Юлия Санина вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Санина

Украинская известная певица и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на заявление бывшего пиарщика Егора Кирьянова об угрозах с ее стороны. Он утверждает, что попросил Санину отдать ему невыплаченные деньги, но она в ответ пригрозила ему судом.

На странице группы в Telegram появилось сообщение о том, что претензии Кирьянова являются "необоснованными и не подтвержденными договорными документами".

Сообщается, что он в январе нарушил договоренности о завершении сотрудничества и пытается нанести группе ущерб.

"Уже в течение многих месяцев я, моя команда, партнеры и даже мои родители сталкиваемся с попытками давления, запугивания и манипуляций со стороны бывшего менеджера. Последние публикации в его соцсетях - очередное проявление этого деструктивного поведения", - написано в заявлении.

Заявление Юлии Саниной / фото: скрин t.me/the_hardkiss

Также Юлия заверила, что дальнейшее урегулирование скандала осуществляется юридическими представителями.

Юлия Санина о муже

Юлия Санина ранее рассказала, как ее мужу удалось выехать из Украины во время полномасштабного вторжения.

Юлия Санина с мужем / фото: t.me/the_hardkiss

"Кто давно подписан на меня в Instagram знают, что мы выехали из Украины еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Наша семья решила остаться за границей, у нас была такая возможность. Я каждый день благодарю бога за то, что ни я, ни мой ребенок, ни семья нет видели того ужаса - начала полномасштабного вторжения и не видим его до сих пор", - сказала певица.

Отметим, как сообщал Главред, певице Ларисе Долиной, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ у ее родную страну, угрожали убийством. По факту угроз убийством артистке и ее представителю возбуждено уголовное дело. В сентябре 2024 года им поступали провокационные письма.

А также ведущий Алексей Суханов прокомментировал фото, на котором он поцеловал мужчину и поставил точку в сплетнях. В интервью Алине Доротюк Суханов отметил, что он поздравлял своего пиарщика Алексея Прищепу с днем рождения.

Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая, сообщает Википедия. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Путин изменил планы по Покровску и отдал новый приказ - что известно

15:27

Лукашенко может предать Путина: появился неожиданный прогнозВидео

15:24

Почему нельзя убирать в этот день: строгие приметы в праздник 14 ноября

