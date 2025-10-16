"Наступит день": Юлия Санина ответила, когда вернет мужа в Украину

Вы узнаете:
Фронтвумен известной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина ответила в своем Instagram, планирует ли вместе с другими участниками отыграть концерты в Украине. Для этого необходимо, чтобы на родину вернулись другие члены группы, включая ее мужа Валерия Бебко.
Санина призналась, что в ближайшее время возвращения коллег можно не ждать. По словам Юлии, она очень мечтает снова сыграть концерты в Украине, однако они пока не могут это организовать.
"Это моя самая большая мечта и самая большая боль одновременно... Когда-то наступит день, когда мы сможем это организовать", - написала фронтвумен группы.
К ответу поклоннику Юлия добавила архивное фото - певица сделала селфи на фоне Андреевской церкви в Киеве.
Тем временем The Hardkiss продолжают активно выступать за рубежом. Группа планирует европейский тур, посвященный своему 15-летию - они организовывают концерты в Германии, Польше, Чехии, Франции и других странах.
The Hardkiss - почему не выступают в Украине
Группа The Hardkiss не выступает в Украине в полном составе из-за того, что вся мужская часть коллектива (включая мужа Юлии Саниной, Валерия Бебко) выехала из страны и не планирует во время войны возвращаться на родину. The Hardkiss продолжает гастролировать за рубежом, а Юлия Санина выступает в Украине сольно.
Ранее Главред сообщал, что украинская известная певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отреагировала на слухи о том, что она вывезла своего мужа Валерия Бебко за границу. Артистка заявила, что они выехали из страны до начала полномасштабного вторжения.
Также фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась, что в прошлом году провела на гастролях примерно 200 дней. Также Санина рассказал, что решила с мужем Валом посвятить этот год семье, ведь они очень много времени потратили на музыкальную карьеру.
О персоне: Юлия Санина
Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая, сообщает Википедия. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Участвовала в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса "Евровидение", который состоялся в Ливерпуле, Великобритания.
