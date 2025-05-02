"Закопала еще больше": Санина громко оскандалилась заявление о муже

Кратко:
- Юлия Санина рассказала, где находится ее муж
- Что сказала артистка
Украинская известная певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отреагировала на слухи о том, что она вывезла своего мужа Валерия Бебко за границу во время полномасштабной войны в Украине.
В проекте Жени Яновича зрители в зале сняли соответствующее видео, которое появилось в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?".
"Все знают, что мы выехали за границу до полномасштабного вторжения. Семья решила остаться за границей, потому что была такая возможность", - сказала певица.
Также Юлия отметила, что "каждый день благодарит Бога, что ни они, ни ее ребенок, ни ее семья не видели всего того ужаса с начала полномасштабного вторжения".
"И не видим его до сих пор", – добавила артистка.
Также редакция канала высказала свое мнение, что Санина своим ответом "закопала The Hardkiss еще больше".
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Отметим, как сообщал Главред, продюсер Вадим Лисица признался, что всех подробностей личной жизни Потапа и его жены Насти Каменских не знает. Также он высказался, как деятельность беглеца влияет на Каменских.
А также Елена Кравец поделилась, смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.
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Кто такая Юлия Санина?
Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.
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