"Закопала еще больше": Санина громко оскандалилась заявление о муже

Юлия Санина удивила своим ответом.

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Вал Бебко - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/val_bebko

Кратко:

Юлия Санина рассказала, где находится ее муж

Что сказала артистка

Украинская известная певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отреагировала на слухи о том, что она вывезла своего мужа Валерия Бебко за границу во время полномасштабной войны в Украине.

В проекте Жени Яновича зрители в зале сняли соответствующее видео, которое появилось в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?".

видео дня

"Все знают, что мы выехали за границу до полномасштабного вторжения. Семья решила остаться за границей, потому что была такая возможность", - сказала певица.

Юлия Санина у Жени Яновича / фото: скрин t.me/scho_ti_znaesh_pro_bobula

Также Юлия отметила, что "каждый день благодарит Бога, что ни они, ни ее ребенок, ни ее семья не видели всего того ужаса с начала полномасштабного вторжения".

Юлия Санина с мужем / instagram.com/the_hardkiss

"И не видим его до сих пор", – добавила артистка.

Также редакция канала высказала свое мнение, что Санина своим ответом "закопала The Hardkiss еще больше".

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Отметим, как сообщал Главред, продюсер Вадим Лисица признался, что всех подробностей личной жизни Потапа и его жены Насти Каменских не знает. Также он высказался, как деятельность беглеца влияет на Каменских.

А также Елена Кравец поделилась, смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.

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Кто такая Юлия Санина? Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

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