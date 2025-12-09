Горы цветов и очередь поклонников: как проходит прощание с Михаилом Клименко

На прощание с Михаилом Клименко пришло много знаменитостей.

Прощание с Михаилом Клименко / фото: ТСН, instagram.com, Михаил Клименко

Сегодня, 9 декабря, в Киеве проходит прощание с известным певцом Михаилом Клименко из группы ADAM.

Напомним, Михаил умер 7 декабря после длительной борьбы с туберкулезным менингитом, артист три недели был в коме.

Церемония прощания проходит в Национальной филармонии Украины, там собралось много поклонников артиста еще до начала церемонии. Отметим, жена Клименко – Александра Норова – просила, чтобы посетители принесли только живые цветы.

Смотрите видео, как проходит прощание с Михаилом Клименко:

Прощание с МихаиломКлименко / фото: скрин видео t.me/stars_ua_gl

На входе в здание расставлены мольберты с урывками песен группы ADAM, а на балконе висит постер с цитатой: "В этом мире в цене война, а мы убеждены, что любовь...".

Поклонники и друзья прощаются с Михаилом Клименко / фото: скрин t.me/TCH_channel

Среди знаменитостей на прощание пришли: Владимир Дантес, Мишель Андраде, Марина Круть, alyona alyona и другие.

Похоронят Клименко в селе Лубянка, прощание на кладбище запланировано на 13.00.

О группе: ADAM ADAM - украинская группа из Киева. Группа основана в 2015 году Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). ADAM также известен благодаря своим выступлениям, сочетающим музыку с элементами театрализованных шоу.

7 декабря 2025 Михаил Клименко умер от туберкулезного менингита после длительного пребывания в больнице в коме.

