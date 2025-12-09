Горы цветов и очередь поклонников: как проходит прощание с Михаилом Клименко

Вы узнаете:
- Где проходит прощание с Михаилом Клименко
- Какие знаменитости пришли попрощаться с артистом
Сегодня, 9 декабря, в Киеве проходит прощание с известным певцом Михаилом Клименко из группы ADAM.
Напомним, Михаил умер 7 декабря после длительной борьбы с туберкулезным менингитом, артист три недели был в коме.
Церемония прощания проходит в Национальной филармонии Украины, там собралось много поклонников артиста еще до начала церемонии. Отметим, жена Клименко – Александра Норова – просила, чтобы посетители принесли только живые цветы.
Смотрите видео, как проходит прощание с Михаилом Клименко:
На входе в здание расставлены мольберты с урывками песен группы ADAM, а на балконе висит постер с цитатой: "В этом мире в цене война, а мы убеждены, что любовь...".
Среди знаменитостей на прощание пришли: Владимир Дантес, Мишель Андраде, Марина Круть, alyona alyona и другие.
Похоронят Клименко в селе Лубянка, прощание на кладбище запланировано на 13.00.
О группе: ADAM
ADAM - украинская группа из Киева. Группа основана в 2015 году Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). ADAM также известен благодаря своим выступлениям, сочетающим музыку с элементами театрализованных шоу.
7 декабря 2025 Михаил Клименко умер от туберкулезного менингита после длительного пребывания в больнице в коме.
