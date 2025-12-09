"Нет подмены понятий": Добрынин откровенно высказался про жениха Квитковой

Вы узнаете:
- Никита Добрынин прокомментировал свое отношение к Владимиру Бражку
- Какие у них отношения
Украинский ведущий и бывший "Холостяк" Никита Добрынин откровенно высказался про отношения своей бывшей жены Даши Квитковой с футболистом Владимиром Бражком в эфире программы "Тур зірками". Бывшие супруги тесно связаны общим ребенком, сыном Львом.
Добрынин признался, что познакомился с новым избранником бывшей жены ради спокойствия за своего сына, которого он теперь тоже частично воспитывает. В результате мужчины нашли общий язык.
"Мы пересекаемся, мы видимся. Самое главное находить контакт. Мы в прекрасных отношениях, проблем нет. Самое главное для меня — как чувствует себя ребенок. Это основа основ. Если ему комфортно — супер", — поделился Никита.
По словам ведущего, он не ревнует сына к жениху Даши, ведь он прекрасно различает их роли в своей жизни и не называет Владимира папой. Но на первом месте всегда будет стоять безопасность ребенка — и сердце Никиты спокойно по этому поводу.
"Нет никакой подмены понятий. Он прекрасно осознает кто и где. Самое главное, чтобы был окружен вниманием, теплом и безопасностью — это очень важно. Но мое сердце спокойно за малого", — резюмировал Добрынин.
О персоне: Никита Добрынин
Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Граммофон на М1, "Майдан’s", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" и пр.), журналист, сообщает Википедия. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).
