"Нет подмены понятий": Добрынин откровенно высказался про жениха Квитковой

Кристина Трохимчук
9 декабря 2025, 11:22
Никита Добрынин рассказал, как относится к отношениям своей бывшей жены.
Никита Добрынин про отношения Даши Квитковой
Никита Добрынин про отношения Даши Квитковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Добрынин, Даша Квиткова

Вы узнаете:

  • Никита Добрынин прокомментировал свое отношение к Владимиру Бражку
  • Какие у них отношения

Украинский ведущий и бывший "Холостяк" Никита Добрынин откровенно высказался про отношения своей бывшей жены Даши Квитковой с футболистом Владимиром Бражком в эфире программы "Тур зірками". Бывшие супруги тесно связаны общим ребенком, сыном Львом.

Добрынин признался, что познакомился с новым избранником бывшей жены ради спокойствия за своего сына, которого он теперь тоже частично воспитывает. В результате мужчины нашли общий язык.

Никита Добрынин написал грустный пост
Никита Добрынин про Владимира Бражка / фото: instagram.com, Никита Добрынин

"Мы пересекаемся, мы видимся. Самое главное находить контакт. Мы в прекрасных отношениях, проблем нет. Самое главное для меня — как чувствует себя ребенок. Это основа основ. Если ему комфортно — супер", — поделился Никита.

По словам ведущего, он не ревнует сына к жениху Даши, ведь он прекрасно различает их роли в своей жизни и не называет Владимира папой. Но на первом месте всегда будет стоять безопасность ребенка — и сердце Никиты спокойно по этому поводу.

Квиткова и Добрынин развелись после 3 лет брака
Квиткова и Добрынин развелись после 3 лет брака / фото: instagram.com, Даша Квиткова

"Нет никакой подмены понятий. Он прекрасно осознает кто и где. Самое главное, чтобы был окружен вниманием, теплом и безопасностью — это очень важно. Но мое сердце спокойно за малого", — резюмировал Добрынин.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская телеведущая Леся Никитюк решилась на откровенность со своими поклонниками. Ее косметолог поделилась информацией о том, что знаменитость изменила в своей внешности.

Также известная украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками фотографией, на которой появилась в необычном образе. Знаменитость рассказала историю, которая скрывалась за ее стрижкой на фотографии

О персоне: Никита Добрынин

Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Граммофон на М1, "Майдан’s", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" и пр.), журналист, сообщает Википедия. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Никита Добрынин новости шоу бизнеса Даша Квиткова
