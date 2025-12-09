Подстриженная "под мальчика": Ольга Фреймут удивила своим видом

Украинская ведущая показала себя с необычной прической.

Ольга Фреймут показала необычную прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Ольга Фреймут показала себя в необычном образе

Почему ведущей сделали короткую прическу

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками фотографией, на которой появилась в необычном образе. Звезда была коротко подстрижена "под мальчика" и рассказала в Instagram теплую семейную историю, которая осталась за кадром.

По словам ведущей, на черно-белой фотографии она изображена в возрасте 2 лет вместе с папой и мамой. Семья сделала фото в популярном в то время фотоателье.

"Это я с папой и мамой в фотоателье. Мне два года, платьице из шерсти чесало плечи. Оно бордовое, и мне его еще несколько лет носить, пока из длины "ниже колен" оно не превратится в длину свитера. На папе тоже шерстяная вязанка - мама сплела. Она тогда вязала много и лучше семьи Brunello Cucinelli. Генерализованные тревожные расстройства тогда лечили вязанием до утра. Мне же помогает коктейль с подругой", - поделилась Фреймут.

Ольга Фреймут с родителями / фото: instagram.com, Ольга Фремут

Также знаменитость рассказала историю, которая скрывалась за ее стрижкой на фотографии - маленькая Ольга была очень коротко подстрижена. Ведущая намекнула, что могла и вовсе остаться без волос.

"Так вот, мне два года, я смотрю в светильник и мне не нравится сочетание пацанской стрижки и платья. Но ничего не поделаешь - это стиль всех детей моего поколения, у кого были "жидкие волосы". "У вашей Оли волосы - как у бедного пшеничка. Надо ее побрить, тогда вырастут густые". Но милосердная мама меня не побрила. Постриглись вместе с папой в мужской парикмахерской - одна стрижка на двоих", - написала ведущая.

О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Коник, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале", а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором Школы панянок" в реалити-шоу "Від пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

